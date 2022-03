Netzwerkplayer: TEAC NT-505 X im Test

Die Oberseite des TEAC NT-505 X macht uns zunächst etwas stutzig. Die Deckplatte des Netzwerkplayers / Streamers mit USD D/A-Wandler ist nicht – wie alle anderen Paneele – massiv und starrbefestigt, sondern lose. Das halbschwimmende Design der oberen Platte soll für einen Klang mit hervorragend, offenem Gefühl bedingen. Bei uns bleibt jedoch ein gewisser Grad an Skepsis, da die Konstruktion dadurch etwas an Robustheit verliert.

Das dünne Aluminiumpanel liegt locker auf, doch weist dadurch etwas Spiel auf. Circa einen halben Millimeter lässt sich die obere Platte vor- beziehungsweise zurückbewegen. Dies ist eigentlich nicht tragisch, schließlich sind entkoppelte Komponenten meistens beweglich, jedoch gibt das Paneel an verschiedenen Stellen unterschiedlich stark nach. An der linken, vorderen Ecke lässt sich die Platte etwas eindrücken, was den ansonsten so soliden und massiven Eindruck des NT-505 X etwas dämpft.