AUDIO TEST 1/22: Die besten Hifi-Produkte des Jahres

Zum Jahreswechsel blicken wir nicht nur nach vorn, sondern auch noch einmal zurück: In unserer großen Kaufberatung stellen wir noch einmal die besten Hifi-Produkte des Jahres vor. Zudem haben wir die neuesten aktiven, kompakten und smarten Lautsprecher sowie Soundbars ins Testlabor gebeten.

Moderne Lautsprecher für 2022

Wir möchten in dieser Ausgabe den Fokus auf die „kleinen“ HiFi-Helden lenken und haben eine feine Auswahl an modernen, teils aktiven Kompaktlautsprechern für Sie zusammengestellt. Diese sind preiswert aber klingen hochwertig. Wer dabei besonderen Wert auf das Design legt, dem sei unser Test vom Cabasse The Pearl Keshi 2.1 Set empfohlen. Dies ist ein smartes 2.1-Lautsprechersystem bestehend aus dem Pearl Subwoofer und den beiden ultrakompakten Satelliten-Lautsprechern. Das kompakte und aktive Streaminglautsprecher-System konnte in unserem Hörraum den Beweis anstellen, dass die Größe eines Lautsprechers nicht per se etwas über den Klang aussagt.

Dazu gesellen sich die neuen Piega Ace 30 Wireless Aktivlautsprecher, die Dali Oberon C On-Wall Wandlautsprecher (ebenfalls aktiv), und die Mission LX Connect Aktivboxen (inkl. LX Connect HUB Sendemodul).

Ganz neu sind auch die Canton Townus 30 Kompaktlautsprecher. Die Hessen zollen mit dieser neuen passiven Lautsprecherserie ihrer Heimat dem Taunus Tribut und haben wieder einen tollen Lautsprecher erschaffen. Der Kompaktlautsprecher überzeugte uns im Hörtest mit Impulsschnelligkeit und Power. Mehr erfahren Sie im ausführlichen Testbericht.

Großer Soundbar-Test

Ein beliebte Anschaffung gerade kurz vor Weihnachten sind Soundbars. Die schmalen Klangriegel lassen sich meist dezent unter dem TV platzieren und versprechen großen Heimkino-Sound wie mit einem ausgewachsenen 5.1 (oder mehr) Surround-System. Ob derlei Marketingslogans auch in der Praxis halten was sie versprechen haben wir im großen Soundbar Test / Vergleichstest der drei führenden Marken Bose, Sonos und Teufel für Sie herausgefunden. Wir haben uns die jeweils aktuellen Soundbars der drei Hersteller (Bose Smart Soundbar 900, Sonos Beam [Gen. 2] und Teufel Cinebar One) in den Hörraum zum Test bestellt.

Deutschland-Premiere

Zum Jahresabschluss halten wir für Sie auch wieder eine waschechte Deutschland-Premiere bereit. Und dabei handelt es sich um ein echtes Test-Schmankerl direkt aus England. Jens Ragenow von der Pannes Vertriebs KG beehrte uns mal wieder mit einem Besuch im Hörraum und hatte dabei zwei nagelneue Produkte seiner Vertriebsmarken Monitor Audio und Roksan dabei. Die neuen Monitor Audio Silver 300 Standlautsprecher in der nunmehr 7. Generation und den brandneuen Streaming-Verstärker aus der Roksan Attessa Serie. A match made in heaven würde der geneigte Brite sagen. Aber lesen Sie selbst!

XXL-Kaufberatung

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und so ist dies auch immer die Zeit für einen Blick zurück. Wir haben unsere Testtabellen und Archive durchforstet und für Sie die besten HiFi-Produkte des Jahres in gleich 8 verschiedenen Kategorien zusammengestellt. Neben dem einen oder anderen obligatorischen HiFi-Liebling sind auch wieder einige Überraschungen dabei. Apropos Jahresrückblick: Natürlich werden wir auch hier auf Likehifi.de wieder auf die HiFi-Highlights des Jahres zurück blicken und Ihnen traditionell zwischen Weihnachten und Neujahr täglich die besten Produkte des HiFi-Jahres 2021 präsentieren. Also schauen Sie ruhig täglich bei uns auf Likehifi.de vorbei!

Weitere Themen in AUDIO TEST 01/2022

