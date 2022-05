ATP Masters mit Zverev ab heute bei Sky

Anzeige

Ab dem heutigen Sonntag steht mit den ATP Masters in Madrid ein Sandplatzklassiker auf dem Programm. Sky wird täglich live und exklusiv aus der Caja Magica übertragen.

Die Tennisfans dürfen sich auf ein top besetztes Teilnehmerfeld freuen. Besonders die Rückkehr von Rafael Nadal nach überstandener Verletzung wird heiß erwartet. Alexander Zverev ist Titelverteidiger in Madrid und konnte im letzten Jahr in drei Sätzen im Finale gegen Matteo Berrettini triumphieren. Jetzt hofft er in der spanischen Hauptstadt auf ein Erfolgserlebnis nach zuletzt durchwachsenen Auftritten auf der Tour. Für den Österreicher Dominic Thiem ist das Masters die große Turnierteilnahme nach einer langen verletzungsbedingten Pause. Insgesamt gehen mit Ausnahme von Matteo Berrettini und Daniil Medvedev alle Topspieler in Madrid an den Start

Die Matches beim ATP Masters kommentieren Stefan Hempel, Marcel Meinert, Philipp Langosz und Paul Häuser. Moritz Lang ist ab dem dritten Tag live vor Ort, führt durch den Tag und holt Stimmen ein. Das Finale am 8. Mai kommentiert Marcel Meinert.

Das ATP Masters von Madrid live bei Sky

Sonntag, 01.05., ab 12.30 Uhr auf Sky Sport 7

Montag, 02.05., ab 12.00 Uhr auf Sky Sport 1

Dienstag, 03.05., ab 12.00 Uhr auf Sky Sport 2

Mittwoch, 04.05., ab 12.00 Uhr auf Sky Sport 2

Donnerstag, 05.05., ab 12.00 Uhr auf Sky Sport 1

Freitag, 06.05., ab 14.00 Uhr auf Sky Sport 1

Samstag, 07.05. die Halbfinals ab 16.00 – 18.00 Uhr auf Sky Sport 7 und 21.00 – 23.00 Uhr auf Sky Sport 4

Sonntag, 08.05., das Doppelfinale ab 15.30 – 17.30 Uhr auf Sky Sport 7 und das Finale ab 18.30 – 21.00 Uhr auf Sky Sport 2