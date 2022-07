DFB-Pokal startet: Heute vier Spiele – eins live im Free-TV

Anzeige

Die 1. Runde im DFB-Pokal startet diesen Freitag direkt mit zwei Hammer-Begegnungen. Dabei kommt es zu einer leichten Verzögerung der Anstoßzeiten.

Aufgrund einer groß angelegten Aktion, bei der in allen Stadien Lautsprecherdurchsagen zu mehr Klimaschutz aufrufen sollen, wird der Anpfiff überall eine Minute später ertönen. Ab 18.01 Uhr geht es dann aber los mit der neuen DFB-Pokal-Saison und es heißt wieder David gegen Goliath. Das bringt heute folgende Spiele mit sich:

Dynamo Dresden – VfB Stuttgart (Sky Sport 2, 5 und Top Event)

1.FC Kaan-Marienborn – 1.FC Nürnberg (Sky Sport 4)

TSG Neustrelitz – Karlsruher SC (Sky Sport 3)

(Konferenz: Sky Sport 1)

Nach dem ersten Kracher in Dresden steht ab 20.46 Uhr dann auch noch das zweite hochinteressante Duell des Tages an, wenn 1860 München auf Borussia Dortmund trifft (Sky Sport 2). Dieses Spiel überträgt auch das ZDF live, das dabei seine Rückkehr in den Wettbewerb feiert (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Das Zweite zeigt auch Zusammenfassungen der Vorabend-Partien.

ZDF zurück im DFB-Pokal, Komlettangebot weiter nur über Sky

Auch in dieser Saison überträgt Sky alle 63 Spiele des Wettbewerbs live, 48 davon exklusiv – wahlweise als Einzelspiele und in den exklusiven Original Sky Konferenzen. Von Freitag bis Montag steht die 1. Runde des DFB-Pokals 2022/23 auf dem Programm. Sky zeigt alle 30 angesetzten Begegnungen einzeln und in insgesamt vier Original Sky Konferenzen.

Zu den weiteren Highlights der 1. Hauptrunde gehören die Begegnungen 1. FC Kaiserslautern gegen SC Freiburg, Bremer SV gegen Schalke 04 oder Energie Cottbus gegen Werder Bremen. Das Pokalwochenende beschließen der 1. FC Magdeburg und Eintracht Frankfurt am Montagabend.

Die Begegnungen Teutonia Ottensen gegen Titelverteidiger RB Leipzig sowie Viktoria Köln gegen Meister Bayern München werden Ende August nachgeholt, jeweils live auf Sky Sport.

