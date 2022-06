Die Fußball-Woche im TV: Heute und morgen nochmal Nations League – keiner zeigt WM-Playoffs

Anzeige

Auch diese Woche sind die Nationalmannschaften nochmal gefordert. In der Nations League trifft die DFB-Auswahl auf Italien. Auch die WM-Qualifikation geht auf die allerletzten Meter. Danach ist dann erst einmal Sommerpause.

17-mal noch Nations League dann ist Sommerpause. Diesen Montag finden insgesamt noch fünf Partien des 4. Spieltags statt, morgen zwölf. Unter anderem muss am Dienstag noch die deutsche Nationalmannschaft in Mönchengladbach gegen Italien ran (20.45 Uhr, ZDF). Außerdem empfangen die Engländer in der Gruppe A3 noch Ungarn zur gleichen Anstoßzeit (DAZN).

Nations-League-Spiel Deutschland – Italien Dienstag im ZDF

Weitere Begegnungen mit Hit-Potenzial sind Polen – Belgien (Dienstag, 20.45 Uhr) und die Neuauflage des WM-Finals von 2018 Frankreich – Kroatien (heute, 20.45 Uhr). Die Nations League ist aber nicht alles. Bevor die Sommerpause beginnt, in der ja turnusgemäß eigentlich eine Weltmeisterschaft hätte stattfinden müssen, werden noch die letzten beiden WM-Tickets für das in den Winter verlegte Turnier in Katar vergeben.

WM-Playoffs in Deutschland nicht live zu sehen

In zwei Playoff-Duellen spielen zum einen Peru und Australien (heute, 20 Uhr MEZ) sowie Costa Rica und Neuseeland (Dienstag, ebenfalls 20 Uhr MEZ) die letzten beiden WM-Plätze aus. Beide Spiele finden im Gastgeberland Katar statt. Jedoch sind zum jetzigen Zeitpunk (Montag, 13. Juni, 12.49 Uhr) keine übertragenden Stationen für den deutschsprachigen Raum bekannt.

Bildquelle: Fussball: © pressmaster - Fotolia.com