DIGITAL FERNSEHEN 11/2020: Mobilfunk 5G stört Sat-Empfang

Wir haben in unserer Ausgabe alle Fakten zusammengefasst, die Testausstrahlungen schon einmal näher analysiert und auch mit dem einen oder anderen Veranstalter gesprochen. In einem ausführlichen Artikel in dieser Ausgabe erfahren Sie zudem, wie gut das Angebot an ihrem heimischen Standort mit Zimmerantennen empfangbar ist. Dass Digitalradio ein Erfolg ist und stetig wächst, zeigt auch der Digitalisierungsbericht, den wir ebenfalls in dieser Ausgabe auswerten.