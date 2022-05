Netflix im Juni: Staffel 6 der „Peaky Blinders“ und mehr

Anzeige

Neu bei Netflix im Juni 2022: Cillian Murphy und seine Gang, die „Peaky Blinders“ mischen in Staffel 6 wieder Birmingham auf. Darüber hinaus gibt es eine neue „Haus des Geldes“-Serie und das Kult-Format „Borgen“ zu sehen. Alle Neustarts im Überblick.

Netflix Serien

Borgen – Macht und Ruhm – 2. Juni

Der Vogel und die Löwin – 3. Juni

Befruchtet – 8. Juni

Peaky Blinders – Gangs of Birmingham: Staffel 6 – 10. Juni

The Umbrella Academy: Staffel 3 – 22. Juni

Haus des Geldes: Korea – 24. Juni

Der Boden ist Lava: Staffel 2 – 3. Juni

Zwei Sommer – 3. Juni

Green Mothers’ Club – 3. Juni

My Liberation Notes – 6. Juni

Rhythm + Flow: Nouvelle École – 9.06.22: Folgen 1-4

Rhythm + Flow: Nouvelle École – 16.06.22: Folgen 5-7

Rhythm + Flow: Nouvelle École – 23.06.22: Folge 8″

First Kill – 10. Juni

Rein privat – 10. Juni

Guerra de vecinos: Staffel 2 – 17. Juni

Maldivas – 15. Juni

Iron Chef: Quest for an Iron Legend – 15. Juni

God’s Favorite Idiot – 15. Juni

Liebe und Anarchie: Staffel 2 – 16. Juni

She: Staffel 2 – 17. Juni

You Don’t Know Me – 17. Juni

Snowflake Mountain – 22. Juni

First Class – 23. Juni

Queen Sylwester kehrt zurück – 23. Juni

Man Vs Bee – 24. Juni

The Upshaws: Staffel 2 – Teil 1 – 29. Juni

Adak: Alaskas Schatzinsel – 29. Juni

Netflix Film

Interceptor – 3. Juni

Hustle – 8. Juni

Hühnerhase und der Hamster der Finsternis – 10. Juni

Der Spinnenkopf – 17. Juni

The Man from Toronto – 24. Juni

Trees of Peace – 10. Juni

Herzensparade – 15. Juni

Centauro – 15. Juni

Die Strafe Gottes – 15. Juni

Collision – 16. Juni

Eine dem Untergang geweihte Liebe – 20. Juni

Love & Gelato – 22. Juni

Beauty – 24. Juni

Glamour Girls – 24. Juni

Blasted – 28. Juni

Netflix Dokumentationen

Gladbeck: Das Geiseldrama – 8. Juni

Jennifer Lopez: Halbzeit – 14. Juni

Eirik Jensen: Polizist oder Gauner? – 3. Juni

Sei lieb – Bete und gehorche: Miniserie – 8. Juni

Web of Make Believe: Tod, Lügen und das Internet – 15. Juni

Toma Ikuta und die Kunst des Kabuki – 16. Juni

The Martha Mitchell Effect – 17. Juni

Ben Crump, Anwalt für Bürgerrechte – 19. Juni

Was bringt die Zukunft für – 21. Juni

Die verborgenen Fähigkeiten unserer Haustiere – 22. Juni

Netflix Comedy Specials

That’s My Time with David Letterman – 7. Juni

Yuri Marçal: Ledo Engano – 2. Juni

Bill Burr Presents: Friends Who Kill – 6. Juni

Stand Out: Wie queere Stand-up-Comedy die Gesellschaft veränderte – 9. Juni

Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute – 10. Juni

Amy Schumer’s Parental Advisory – 11. Juni

Pete Davidson Presents: The Best Friends – 13. Juni

Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live – 14. Juni

Snoop Dogg’s F*cn Around Comedy Special – 16. Juni

Joel Kim Booster: Psychosexual – 21. Juni

Bruna Louise: Abriss – 22. Juni

Best of the Fest – 23. Juni

Cristela Alonzo: Middle Classy – 28. Juni

Netflix Kids & Family

Surviving Summer – 3. Juni

Action Pack: Staffel 2 – 6. Juni

Charlies Formen und Farben: Charlies tolle Filmabenteuer – 13. Juni

Charlies Formen und Farben: Frau Wetter und Freunde – 13. Juni

Karmas Welt der Musikvideos: Ausgabe 2 – 16. Juni

Dead End: Paranormal Park – 16. Juni

Angry Birds: Verrückter Sommer: Staffel 2 – 24. Juni

Chips und Toffel: Chips macht Urlaub – 27. Juni

Sharkdog: Staffel 2 – 30. Juni

Netflix Anime

SPRIGGAN – 18. Juni

Bastard!! Der Gott der Zerstörung – 30. Juni

Lizenztitel-Auswahl

Resident Evil: The Final Chapter – 1. Juni

Resident Evil: Afterlife – 1. Juni

Resident Evil: Extinction – 1. Juni

Resident Evil: Apocalypse – 1. Juni

Resident Evil: Retribution – 1. Juni

The Boy Next Door – 1. Juni

Jesus liebt mich – 1. Juni

Der Dummschwätzer – 1. Juni

The Gentlemen – 24. Juni

The Blacklist: Staffel 9 – 26. Juni

