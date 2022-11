Neuer Streaming-Player Roku SE startet als Aldi-Schnäppchen

Anzeige

Der Roku SE bietet Netflix-Streaming und mehr: Bei Aldi startet das neue Budget-Gerät für jeden HDMI-tauglichen Bildschirm und ist zum absoluten Tiefstpreis für begrenzte Zeit in den Filialen des Discounters erhältlich.

In den Geschäften von Aldi Nord ist ab sofort mit dem Roku SE ein Hardware-Schnäppchen zu haben: Der HD-fähige Streaming-Player ist für nur 17,99 Euro beim Discounter im Programm. Wer auf UHD-Programm und weitere spezielle Features verzichten kann, kann so also von Amazon Prime Video bis ZDF-Mediathek zum denkbar günstigsten Preis smarte Unterhaltung auf jeden HDMI-fähigen Bildschirm bringen.

Wie alle Roku Streaming Player wird auch der Roku SE vom Roku Betriebssystem (OS) angetrieben und kommt unter anderem mit individualisierbarem Startbildschirm und einer universellen Suche über die wichtigsten Kanäle. Die Steuerung ist über die benutzerfreundliche Fernbedienung möglich. Kompatibel mit der kostenlosen Roku Mobile App, kann das Roku-Gerät aber auch mit dem eigenen Smartphone bedient werden, um mit der Stimme nach Lieblingsinhalten zu suchen, privates Hören über Kopfhörer zu genießen oder die neuesten Kanäle schnell zu starten.

Das Angebot bei Aldi Nord ist zeitlich jedoch limitiert: Nur bis einschließlich 22. November 2022 soll der Roku SE dort in der Technik-Auslage zu finden sein.

Lesen Sie auch: Die Roku Streambar angetestet – Was kann der Hybrid aus Streaming-Player und Soundbar?

