Nur heute: Waipu.tv mit 50 Prozent Rabatt – Netflix inklusive

Anzeige

Waipu.tv gewährt 50 Prozent Rabatt auf sein Perfect Plus-Paket mit waipu 4K Stick und Netflix-Zugang im Jahres-Abo. Allerdings ist das Angebot nur noch für extrem begrenzte Zeit gültig.

Anzeige

Der Gutschein gewährt einmalig zwölf Monate lang 50 Prozent Rabatt auf das Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick- bzw. auf das Perfect Plus mit Netflix Standard-Paket. Die Mindestvertragslaufzeit des Kombi-Angebots Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick beträgt 12 Monate, zuzüglich fallen einmalig Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro an. Anschließend ist das Paket monatlich kündbar. Das Perfect Plus mit Netflix Standard-Paket ist monatlich kündbar. Nach der Nutzung der Angebotslaufzeit, zahlen Sie ab dem 13. Monat den jeweils aktuellen Paketpreis, dies sind aktuell 15,99 Euro für das Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick- bzw. 24,49 Euro für das Perfect Plus mit Netflix Standard-Paket im Monat.

Waipu.tv: Advents-Rabatt nur bis zum 12. Dezember

Die Einlösung der Gutscheine ist möglich solange der Vorrat reicht, jedoch höchstens bis zum 12.12.2022, 23.59 Uhr. Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Aktion ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Pro Account ist nur ein Gutschein einlösbar. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionsgutscheinen und weiteren Preisaktionen und nicht übertragbar. Keine Barauszahlung. Das Angebot ersetzt sämtliche andere kostenfreie Probezeiträume, die von waipu.tv gewährt werden und stellt keine zusätzliche Probephase dar. Bestandskunden können den Gutschein nur bei einem Wechsel in ein höheres Paket einlösen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Quelle: Waipu.tv; Redaktion: Richard W. Schaber

Bildquelle: waipuadvent: Exaring AG