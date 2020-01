OLED-Fernseher von LG sind „Beste Fernseher“ der CES

LG konnte sich dieses Jahr eine Vielzahl an Preisen bei der CES sichern. Den „Best TV of CES Award“ gewann der Hersteller zum sechsten Mal in Folge.

LG Electronics (LG) wurde auf der CES von den Branchenexperten mit der bisher größten Anzahl an Awards bedacht. Highlight unter den mehr als 150 Ehrungen ist der „Best TV of CES Award“, den sich das Unternehmen zum sechsten Mal in Serie sicherte. Die „Best of CES Awards“ – von Engadget im Auftrag der Consumer Technology Association organisiert – kürten die OLED-Fernseher der CX-Serie als die besten TVs, die dieses Jahr auf der CES vorgestellt wurden.

Die OLED-TVs von LG wurden mit insgesamt 83 Preisen und Ehrungen durch Branchenexperten ausgezeichnet. Der „rollbare Fernseher“ LG Signature OLED TV RX (Modell 65RX) erhielt den „CES Best of Innovation Award“ in der Kategorie Video Displays. Der LG Signature 8K OLED TV ZX wurde als „CTA Mark of Excellence Video Display Product of the Year“ prämiert. Die Nextgen OLED-Fernseher von LG mit ATSC 3.0 erhielten insgesamt 24 Auszeichnungen.

Auch bei den Smartphones gab es einige Preise für LG. Das LG G8X ThinQ mit Dual Screen und die 5G-Smartphones des Unternehmens wurden mit „CES Innovation Awards“ ausgezeichnet. Auch der mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Proactive Customer Care von LG sowie die Installation „LG OLED Wave“, die die Besucher am LG-Stand begrüßte, wurden prämiert.

Insgesamt sicherte sich LG 17 „CES Innovation Awards“ in den Kategorien Home Appliance, Home Entertainment und Mobile Communication sowie Auszeichnungen durch Tech-Experten der Publikationen Time, Newsweek, USA Today und vielen mehr.