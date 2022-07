Sky: Komplette Bundesliga und Champions League in einem Paket – DAZN voll inklusive

Anzeige

Sky startet ein neues Bundesliga-Paket, in dem DAZN komplett über App und lineare Sender zugänglich ist. Damit sind auch die Champions League und viele weitere Sport-Inhalte inklusive.

Pünktlich zum Start der Saison 2022/23 mit dem Zweitligastart am kommenden Freitag machen Sky Deutschland und DAZN den Fußballfans in Deutschland ein neues Angebot: Ab sofort können Fußballfans das Sky Bundesliga-Paket in Kombination mit einem DAZN-Jahresabo zu einem reduzierten Sonderpreis buchen. Das Kombi-Angebot wird für eine Laufzeit von jeweils 12 Monaten zum Preis von monatlich 38,99 Euro angeboten. Damit profitieren die Fans laut Anbieter von einer Ersparnis in Höhe von 156 Euro pro Jahr gegenüber dem Standardpreis. Das Kombi-Angebot ist zeitlich befristet bis zum 30. September 2022 und gilt zunächst für Neukunden.

Bundesliga-Spiele von Sky und DAZN in einem Paket

Das Sky Bundesliga-Paket umfasst alle Bundesligaspiele an Samstagen inklusive der Original Sky Konferenz und dem „tipico Topspiel der Woche“ sowie alle Spiele der 2. Bundesliga. Auf DAZN können Fans die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie die UEFA Champions League inklusive Konferenz und der UEFA Women’s Champions League an einem Ort sehen.

Der 24-Stunden-Sender „Sky Sport Bundesliga“ ist das Zuhause der Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky mit dem besten Live-Programm, darunter Konferenzen, Einzelspielen, Topspielen etc. Zusätzlich sehen Fans umfassende Vor- und Nachberichte, die beliebtesten Magazine, Shows, Zusammenfassungen und Klassiker aus der Bundesliga und 2. Bundesliga.

Kunden, die DAZN über Sky buchen, können entweder die DAZN-App nutzen, die auf fast allen vernetzten Geräten wie Sky Q, SmartTVs, Smartphones oder Tablets verfügbar ist, oder das Beste von DAZN auch auf den beiden linearen DAZN-TV-Kanälen DAZN1 (Sendeplatz 239) und DAZN2 (Sendeplatz 240) genießen, die ebenfalls die beste Live-Action von DAZN in die Wohnzimmer der Fans bringen. Sie sind auf allen Sky Receivern und perspektivisch auch auf Sky Glass verfügbar. Die beiden linearen DAZN-Kanäle stehen allen Kunden zur Verfügung, die das DAZN-Paket über Sky abonniert haben.

Erst vor kurzem hat die Telekom mit der MegaSport Option ein noch größeres Sport-Paket ins Leben gerufen – auch inklusive Sky und DAZN.

Quelle: Sky Deutschland, Redaktion: Richard W. Schaber

Bildquelle: df-sky-bundesliga-2021: Sky