Sky reduziert Supersport-Ticket drastisch

Vor den Feiertragen stehen im Dezember 2021 noch einige Übertragungen aus der Sportwelt an. Pay-TV-Anbieter Sky reduziert nun sein Sky Ticket Supersport für den rest des Jahres.

Der nächste Corona-Winter hat begonnen und für viele Deutsche fallen Weihnachtsmärkte und anderweitiges vorweihnachtliches Miteinander flach. Umso mehr gefragt sind damit Unterhaltungsmöglichkeiten für zuhause. Die Streaming-Anbieter fahren im Dezember ihre schwersten Geschütze und prestigeträchtigsten Publikumsmagneten auf: „Haus des Geldes“ geht bei Netflix in die finale Teilstaffel, Disney+ zeigt die neue „Star Wars“-Serie „Das Buch von Boba Fett“ und Sky bringt sowohl das „Sex and the City“-Spinoff als auch den Kino-Blockbuster „Dune“ ins Programm seines Streamingdienstes Sky Ticket.

Wem diese Lawine der Kurzweil im Fiction-Bereich nicht genug ist, der kann sich bis zu den Weihnachtstagen noch mit Bundesliga, Formel 1 und mehr Sport vergnügen: Das Sky Supersport Ticket ist nämlich gerade zum Schleuderpreis zu haben.

Sky Supersport Ticket 50 Prozent günstiger

Während Ralf Schumacher nämlich heute bei einer Sky-Pressekonferenz über das spannungsgeladene Finale der laufenden Formel-1-Saison sinnierte, kam vonseiten der Sky-Vertreter der Hinweis auf ein günstiges Angebot zum Jahres-Endspurt bei Sky Ticket: So soll das Sky Supersport Ticket für den Rest des Jahres nur noch 14,99 Euro statt der üblichen 29,99 Euro kosten.

Sport-Highlights im Dezember auch im Free-TV

Auch wer sich kein Supersport-Ticket leistet bekommt in den kalten Dezembertagen ein paar exquisite Stücke Live-Sport zu sehen: Formel 1 und Bundesliga gibt es nämlich vor Weihnachten jeweils noch einmal im Free-TV. So ist die Formel 1 aus Jiddah (Saudi-Arabien) am 5. Dezember live bei RTL zu sehen, während das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern und Wolfsburg am 17. Dezember bei Sat.1 läuft.

