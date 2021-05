„Fleabag“: Die preisgekrönte Serie jetzt auf DVD und Blu-ray

Anzeige

Ab heute ist die erste Staffel der von Kritikern hochgelobten Serie „Fleabag“ auf DVD und Blu-ray erhältlich.

„Fleabag“ bietet einen ebenso lustigen wie scharfsinnigen Einblick in die Seele einer schlagfertigen, sexuell aktiven, wütenden, pornoüberwachenden, von Trauer geplagten Frau, die versucht, die Welt zu verstehen. Während sie sich kopfüber in das Leben stürzt, stößt „Fleabag“ im modernen Großstadtdschungel Londons jedoch des Öfteren an ihre Grenzen: „Fleabag“ schläft mit jedem, der es wagt, ihr zu nahe zu kommen, pumpt sich regelmäßig Geld, lehnt jeden ab, der versucht, ihr zu helfen, und hält die ganze Zeit die Tapferkeit aufrecht – denn sie ist genau die Art normaler Mensch.

Die preisgekrönte Autorin Phoebe Waller-Bridge spielt selbst die Hauptrolle einer Frau, die zu heilen versucht und nie ihren Mut verliert, obwohl sie mit ihrer ungefilterten Art jeden von sich stößt, der ihr helfen will. Ebenso mit dabei die herausragende Oscar-Preisträgerin Olivia Colman.

Die hochgelobte Adaption des Theaterstücks von Phoebe Waller-Bridge erhielt bisher 62 Nominierungen und 54 Awards, unter anderen Golden Globe, BAFTA TV Award, Screen Actors Guilt Award und Primetime Emmy Award. Die Serie ist bekannt durch die Ausstrahlung bei Amazon Prime und läuft seit April 2021 auch im FreeTV auf One gezeigt.