Neue Nokia Smart TVs mit Android TV im Amazon Top Deal

Anzeige

Ab sofort sind neue Nokia Smart TVs in drei Größen zu attraktiven Preisen in den Amazon Top Deals verfügbar.

StreamView GmbH bietet eineinhalb Wochen lang Nokia Smart TVs in den Bildschirmgrößen 24, 39 und 43 Zoll ab sofort zu gesenkten Preisen auf amazon.de an.

Das kleinste smarte TV-Gerät hat einen 24 Zoll-Bildschirm und passt sich imgrunde überall ein. Trotz der kleinen Größe können Videoinhalte in HD-Auflösung von 1.366 x 768 dargestellt werden (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Auch der neue Nokia 39 Zoll Smart TV bietet HD-Auflösung für kleine Geldbeutel. Während der 43 Zoll Smart TV von Nokia eine 1920 x 1080 Pixel Full HD-Auflösung aufweisen kann.

Streamview, der Lizenznehmer der Marke Nokia für Smart TVs und Set-Top-Boxen in Europa, bietet die Produkte in seinem Amazon Brand Store an.

Der 24 Zoll-Winzling (2400A) ist dort ab sofort eineinhalb Wochen lang bei den Amazon Top Deals zu einem Verkaufspreis von 229,99 EUR statt UVP 299,90 EUR (inkl. MwSt.), der 39 Zoller (3900A) ist ebenfalls um 70 Euro auf 289,99 EUR reduziert und der 43 Zoll Full HD (4300B) um 60 Euro auf 339,99 EUR.