Vox Up: Neuer Free-TV-Sender von RTL startet im Dezember

Im Dezember startet Vox Up im deutschen Free-TV. Dies haben die Geschäftsführer der Mediengruppe RTL, Matthias Dang und Stephan Schäfer, Interview mit dem Branchenmagazin "Horizont" bestätigt. Es wird der insgesamt neunte frei empfangbare Sender der Mediengruppe sein. Die Motivation einen weiteren Free-TV-Kanal an den Start zu bringen rührt nach Angaben der Geschäftsführer vom stark ausgeprägten Glauben an das lineare Fernsehen.