Rätselhafte Panne im HR: Totenkopf statt Hessenschau

Anzeige

Kleine Panne im Fernsehen des Hessischen Rundfunks (HR): Statt der angekündigten „Hessenschau“ um 19.30 Uhr wurde am Mittwochabend versehentlich für knapp zwei Minuten ein Standbild gezeigt – zu sehen war unter anderem das Modell eines Totenkopfs.

Anzeige

Grund dafür war eine technische Panne, deren genaue Ursache zunächst unklar war, wie ein Sprecher des öffentlich-rechtlichen Senders am Donnerstag sagte. Ein Einfluss von außen könne definitiv ausgeschlossen werden.

Das Bild mit dem Schädel gehörte zu einem unmittelbar vor Beginn der „Hessenschau“ gezeigten Trailer, einem kurzen Einspielfilm, in dem die Dokuserie „Mittendrin“ über den Frankfurter Flughafen später am Abend angekündigt wurde. In der Folge ging es unter anderem um einen Zahnmedizinstudenten, der sich zuhause einen Flugsimulator gebaut hat und in dessen Wohnzimmer die Nachbildung des menschlichen Schädels zu sehen war.

Mit etwas Verspätung startete dann die „Hessenschau“. „Die kurze Verzögerung bitten wir zu entschuldigen“, sagte Moderator Andreas Hieke zu Beginn. Der HR berichtete auf hessenschau.de über zahlreiche Mails von Zuschauern, die sich über das ungewohnte Standbild gewundert hätten. „Soll nicht mehr vorkommen. Großes Piraten-Ehrenwort“, hieß es.

Bildquelle: Testbild: © Dirk Schumann - Fotolia.com