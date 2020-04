„The Masked Singer“-Finale heute bei ProSieben

Und das Faultier ist niemand geringeres als … Stefan Raab? Das Publikum ist sich sicher: Der TV-Tausendsassa soll unter dem Zottelkostüm stecken. Heute Abend fallen die letzten Masken bei ProSieben – und es wird sich zeigen, ob das Publikum Recht behält.

Es mutet an wie bei Edgar Wallace oder Scooby Doo: Eine Maske fällt und ein Verdacht bestätigt sich – oder auch nicht.

Welche Stars stecken also unter den vier verbleibenden Masken? Bestätigen sich die Tipps der Community – wie bei Angelo Kelly und Dieter Hallervorden? Oder liegen sowohl das Rateteam als auch die Zuschauer komplett falsch – so wie bei Stefanie Heinzmann, Franziska Knuppe, Rebecca Immanuel und Caroline Beil? Eins ist bei „The Masked Singer“ sicher: Nichts ist sicher und das größte TV-Rätsel löst sich erst mit der Demaskierung. Bereits um 20.00 Uhr stimmen Moderatorin Annemarie Carpendale und Matthias Opdenhövel in „red. – The Masked Singer Countdown“ auf das große Live-Spektakel ein.

Das Finale der zweiten Staffel von „The Masked Singer“ wird von Matthias Opdenhövel moderiert und startet am heutigen Dienstag (28. April) um 20.15 Uhr bei ProSieben und Joyn.

Auf wen lohnt es sich zu Wetten?

Von den vier Finalisten steht laut Wettbasis das Faultier bei den Buchmachern für den Gewinn der Sendung am höchsten im Kurs: Seine Quote beträgt im Schnitt 1,3. Gewinnt der als relaxtes Faultier verkleidete Prominente, zahlen die Buchmacher die geringsten Gewinne aus – somit ist seine Chancen auf einen Sieg am wahrscheinlichsten.

Auch dem Drachen räumen die Buchmacher vergleichsweise hohe Chancen auf den Sieg ein. Die Quote dieses Charakters liegt bei 4,7 und demnach auf Platz zwei hinter dem Faultier.