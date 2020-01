waipu.tv bringt zwei neue Sender ins Programm

IPTV-Anbieter waipu.tv kündigt zwei Neuzugänge für sein Sender- und Kanalportfolio an. Der Dokumentations-Sender Tempora sowie der New-TV-Kanal ViktoriaSarina ergänzen bald die Programmauswahl des Online-Dienstes.

Der neue Kanal Tempora soll seinen Zuschauern ein laufend aktualisiertes Programm an Dokumentationen und Dokumentarfilmen, Reportagen, Berichten und Geschichtsfilmen bieten. Besonderes Highlight soll dabei die „People“-Dokureihe sein – darunter eigene Formate zu Marilyn Manson, Oliver Kahn, Dalai Lama, Barack Obama oder Pink Floyd.

ViktoriaSarina – der New-TV-Neuzugang bei waipu.tv – soll sich vornehmlich an ein weibliches Publikum richten und mit kreativen Inhalten am Puls aktueller Trends sein. Von Produkttests, über sogenannte „BFF-Battles“ bis hin zu bunten Styling-Tipps: Viki und Sarina sind beste Sandkastenfreundinnen, DIY-Expertinnen aus Leidenschaft und Gesichter des Kanals ViktoriaSarina. Sie sind die Shooting-Stars in der jungen weiblichen Youtube-Szene und erreichen dort fast 1,7 Millionen Abonnenten. Mit waipu.tv feiern die beiden Mädels ihre Premiere auf dem großen Bildschirm in den Wohnzimmern.

Tempora steht waipu.tv-Nutzern ab sofort zur Verfügung, VikrotiaSarina startet am 4. Februar. Beide Kanäle sind ab dem waipu.tv Free-Paket verfügbar.