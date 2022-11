Antennenfernsehen weiterhin relevant und beliebt als Verbreitungsweg

Anzeige

Laut einer aktuellen Erhebung soll der Empfang von Antennenfernsehen in Deutschland weiterhin eine beliebte Verbreitungsform darstellen.

Die Ergebnisse der Untersuchung zum Antennenfernsehen, die Media Broadcast am Montag mitteilte, gehen aus einer Sonderanalyse des DVB-T2 HD-Empfangs auf Basis der Erhebung „Video Trends 2022“ hervor. Verantwortlich dafür ist das Marktforschungsinstitut Kantar. Betrachtet man das terrestrische Fernsehen über alle Empfangsformen, also stationär auf dem klassischen TV-Gerät zuhause und portabel oder mobil über kleinere Empfänger am PC/Laptop, tragbare Geräte oder im Auto, nutzen derzeit knapp 14 Prozent aller deutschen Haushalte diesen Empfangsweg, erklärt Media Broadcast. Seite 2019 sei diese Zahl, die auf Ergebnissen der Befragung im Rahmen der Video Trends 2022 beruhe, um etwa 31 Prozent auf 5,7 Millionen Haushalte gestiegen.

„Die stetig steigende Nutzung von DVB-T2 HD als portabler und mobiler TV-Empfangsweg zeigt den Bedarf der Zuschauerinnen und Zuschauer nach einer solchen Verbreitungsform. Die Sicherung der Rundfunkfrequenzen für DVB-T2 HD und perspektivisch für 5G Broadcast und Nachfolgetechnologien ist daher eine wichtige Voraussetzung, um den terrestrischen Distributionsweg auch zukünftig für die einfache, energieeffiziente und krisensichere Verbreitung von audiovisuellen Inhalten nutzen zu können“, kommentiert Arnold Stender, Vorsitzender der Geschäftsführung von Media Broadcast.

