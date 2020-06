Comedy Central HD ab jetzt bei Freenet TV

Freenet TV erweitert das Programmangebot via DVB-T2 HD und nimmt den Comedy-Sender ins Portfolio mit auf. Damit sind jetzt 21 private Programme in dem Programmpaket via Antenne zu empfangen.

Zum Programm von Comedy Central HD gehören unter anderem US-Sitcoms und Serien, Cartoons für Erwachsene wie der Satire-Dauerbrenner „South Park“, Sketch-Shows, Specials wie „The Comedy Central Roast“ und lokale Eigenproduktionen wie „Roast Battle“ und „Comedy Central Presents“.

„Mit Comedy Central HD haben wir den perfekten Partner, um unseren Freenet TV Zuschauern noch mehr Programmvielfalt zu bieten. Mit diesem Genre ergänzen wir die Auswahl an vorhandenen Vollprogrammen und der Spartenprogramme aus den Bereichen News, Kinder, Sport oder Musik in idealer Weise“, äußerte Francie Petrick, Leiterin Freenet TV bei Media Broadcast zu der Ergänzung des Freenet-Senderportofolios.