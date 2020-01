Home & Garden TV ab sofort auch in Österreich empfangbar

Der Spartensender für alles rund um das Zuhause von Discovery Deutschland, erweitert sein Distributionsportfolio und kommt im Schulterschluss mit SimpliTV auch nach Österreich.

Dank einer Vereinbarung mit SimpliTV, der lokalen DVB-T2-Plattform, kommen nun auch österreichische Zuschauer über den terrestrischen Verbreitungsweg in den Genuss der Lifestyle-Inhalte im Programm von Home & Garden TV.

Bei simpliTV ist HGTV ab sofort für alle Kunden mit Antenne Plus-Paket ohne weitere Zusatzkosten verfügbar. Damit komplettiert der Sender das Free TV-Portfolio von Discovery Deutschland auf SimpliTV, das bisher aus DMAX Austria, TLC Austria und Eurosport 1 besteht.

Direkt zum Start stehen für die Zuschauer zahlreiche neue Programmpunkte bereit. Die neuen Folgen „Wohntraum nach Maß“, ab 30.01., donnerstags um 21.00 Uhr, begleiten die kalifornische Designerin und Renovierungsexpertin Jasmine Roth bei ihrer Mission, amerikanischen Vorstadthäuschen einen individuellen Look zu verpassen. Ab 02.02. lautet sonntags um 20.15 Uhr der Auftrag „Traumhaus gesucht: Hawaii“. Die Doku- Serie begleitet Auswanderer bei der Suche und ihren Anfängen auf der Insel im Pazifischen Ozean. Und in „Die Fords“, ab 13.02. immer donnerstags um 20.15 Uhr, verwandeln die beiden Geschwister Leanne als Designerin, und Steve als Handwerker-Ass, alte Häuser in Pittsburgh in echte Kunstwerke.