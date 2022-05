M7 bald mit neuen Sendern in HD und UHD

Anzeige

M7, Anbieter von TV-Entertainment für Kabel- und IP-Netze, erweitert sein Angebot um neun neue Sender von SPI International in HD und UHD Qualität.

Neun Sender des Global Players SPI International, der jüngst von der M7-Muttergesellschaft Canal+ Group übernommen wurde, erweitern das M7-Programmangebot. Das teilte der Anbieter am Freitag mit. So sollen die Neuzugänge laut M7 Genres wie Film, Sport, Action und Doku in HD- und Ultra-HD-Bildqualität abdecken.

Die neuen SPI-Sender bei M7 sind dabei konkret Dizi, FilmBox Arthouse, FightBox, FastnfunBox, FunBox UHD, FashionBox, 360 TuneBox, Gametoon und DocuBox. Den Auftakt macht laut M7 der Actionsport-Sender FastnfunBox HD, der Anfang Juli 2022 allen M7-Partnern zur Verbreitung via Kabel und IPTV zur Verfügung stehen soll. Alle weiteren Sender sollen folgen.

„Wir freuen uns, dass wir den M7-Partnern in Partnerschaft mit SPI International zahlreiche neue, exklusive Sender anbieten und ihnen damit einen weiteren Mehrwert liefern, der sie im Wettbewerb stärkt“, sagte Marco Hellberg, Geschäftsführer der Eviso Germany GmbH, dem M7 Business Partner in Deutschland. „Mit den attraktiven SPI-Programminhalten bauen wir zudem unser Video-on-Demand-Angebot deutlich aus.“

Georgina Twiss, Managing Director Western Europe & Africa bei SPI International, sagte: „Wir sind begeistert, dass unser energiegeladener, adrenalintreibender Sportsender FastnfunBox das M7-Portfolio bereichert und damit einer noch größeren Zahl von Abonnenten in Deutschland zugänglich wird. Wir setzen dabei auf unsere großartige Partnerschaft mit dem M7-Team und werden demnächst die Aufschaltung weiterer Sender ankündigen.“

Das vergrößerte Programmportfolio und weitere Neuigkeiten wollen M7 und Canal+ International auf der Kongressmesse ANGA COM vom 10. bis 12. Mai 2022 in Köln an ihrem Stand in Halle 8 (Nr. A10) präsentieren.

Text: M7/ Redaktion: JN