Waipu.tv geschenkt: Große Spar-Aktion startet heute

Waipu.tv startet heute einen Deal, der es in sich hat: Das Perfect Plus-TV-Paket gibt es für ein Jahr quasi geschenkt. Ganze 155 Euro lassen sich dabei sparen.

Open-IPTV-Anbieter Waipu.tv startet heute seine Kampagne zum Ende der Kabel-TV-Pflicht am 01. Juli und bietet Neukunden nach eigenen Angaben ein „Rundum-Sorglos-Paket für den Wechsel zum Fernsehen der Zukunft“. Im Rahmen dieser Aktion bietet Waipu.tv ein ganzes Jahr Perfect Plus-TV-Paket und einen Waipu.tv 4K Stick zum Preis von einmalig 59,99 Euro (zzgl. 4,99 Euro Versandkosten).

Aktion: Waipu.tv 4K Stick mit einem Jahr Perfect Plus geschenkt

Bild: waipu.tv

Das Aktionspaket ist bis einschließlich 14. Juli 2024 erhältlich. Damit sparen die künftigen Waipu.tv Nutzer insgesamt 155 Euro im Vergleich zum regulären Preis. In der Kampagne, deren Gesicht Dieter Bohlen ist, wird das Angebot mit „Waipu.tv 4K Stick inklusive 1 Jahr Fernsehen geschenkt“ beworben. Denn normalerweise kostet das Perfect Plus-Paket knapp 13 Euro monatlich. Diese Monatskosten entfallen in den ersten 12 Monaten, nur der reguläre Gerätepreis für den 4K Stick wird fällig. Nach Ablauf des Jahres kostet das TV-Paket die regulären 12,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar.

Waipu.tv startet Sparaktion zum Ende des Nebenkostenprivilegs

Mit dem Angebot möchte Waipu.tv insbesondere Kabel-TV-Nutzern, die bislang durch das Nebenkostenprivileg an ihren Kabelanschluss gebunden waren, locken. Das Perfect Plus-TV-Paket bietet mit über 250 HD-Sendern eine deutlich größere Programmvielfalt als herkömmliches Kabel-Fernsehen. Außerdem sind im Perfect Plus-TV-Paket über 70 Pay-TV Kanäle enthalten, sowie die Waiputhek mit über 30.000 Filmen und Serien auf Abruf. Wechsler sind zudem nicht mehr an die Kabelbuchse gebunden und können ihr TV-Programm in jedem Raum und auf bis zu vier Geräten (TV, Smartphone, Tablet, PC, Notebook) gleichzeitig ansehen und auch mit auf Reisen nehmen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.