Überproportionales Wachstum: Waipu.tv nennt Abo- und Free-Nutzer-Zahlen

Schallmauer durchbrochen: Waipu.tv hat mittlerweile Millionen Kunden – sowohl bei den Abos, als auch unter den Free-Nutzern, hier aber selbstverständlich noch deutlich mehr.

Waipu.tv baut die selbst ernannte IPTV-Marktführerschaft weiter aus und erreicht neuerdings über eine Million zahlende Abonnenten. Christoph Bellmer, CEO der Exaring AG, Betreiberin der Plattform, die unlängst auch Senderzuwachs vermeldete: „Das Wachstum von IPTV und besonders von OPEN-IPTV wird zusätzlich durch den Wegfall des Nebenkostenprivilegs im nächsten Jahr befeuert werden. Wir erwarten eine Beschleunigung des Trends. Kabel- und Satelliten-TV sind Technologien aus dem letzten Jahrhundert, die in den kommenden Jahren vollständig durch OPEN-IPTV abgelöst werden.“

Rund 40 Prozent aller Open-IPTV Kunden in Deutschland haben laut „Video Trends 2022“, dem Digitalisierungsbericht Landesmedienanstalten, ein Abonnement bei Waipu.tv. OPEN-IPTV als Empfangsweg, wächst demnach überproportional im deutschen Markt. In den letzten Jahren hat sich der Shift von Kabel- und Satellitenfernsehen in Richtung IPTV, insbesondere zu OPEN-IPTV, immer weiter beschleunigt. Waipu.tv hat zudem nach nur sechs Jahren auf dem Markt neben den zahlenden Abonnenten insgesamt auch über drei Millionen Free-Nutzer, die über die Plattform regelmäßig fernschauen.

Waipu.tv etabliert sich als TV-Partner für Glasfaser und Mobilfunk-Anbieter

Waipu.tv hat bereits zum Markteintritt in 2016 eine strategische Vertriebspartnerschaft mit der Freenet AG geschlossen. Eine wachsende Anzahl von strategischen Partnern aus Glasfaser- und Mobilfunk konzentriert sich auf das eigene Kerngeschäft und setzt exklusiv auf waipu.tv als TV-Lösung. Heute bieten neben Freenet auch O2, die deutsche Glasfaser und eine große Anzahl regionaler Internetanbieter exklusiv waipu.tv als TV-Service für ihre Kunden an.

