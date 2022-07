Bild TV HD neu im Kabelnetz von PYUR – weitere Sender verlängert

Anzeige

Bild TV ist neu im Kabelnetz von PYUR in HD verfügbar. Die Tele Columbus Gruppe und die WeltN24 GmbH festigen damit laut eigenen Angaben ihre Zusammenarbeit.

Anzeige

Neben der Aufnahme von Bild TV sollen die Sender Welt HD und N24 Doku auch weiterhin Bestandteil des PYUR-Kabelangebots sein. Ab sofort soll das Programm von Bild auf Kanalplatz 77 unverschlüsselt in HD in vielen Haushalten empfangbar sein. In den kommenden Wochen soll Bild TV auch in weiteren Netzen von PYUR eingespeist werden und so über zwei Millionen Kabelhaushalte des Anbieters erreichen. Das kündigten der Axel Springer Konzern und die Tele Columbus AG am Freitag an. Damit sei Bild TV in allen deutschen Kabelnetzen verfügbar. Die technische Reichweite über Kabel, Satellit und IPTV steige auf über 90 Prozent der deutschen Fernsehhaushalte, so die Unternehmen.

Die dazu getroffene Vereinbarung bildet laut Konzern die Grundlage dafür, dass die WeltN24 GmbH von Axel Springer ihre Programme in den Netzen der Tele Columbus Gruppe in sämtlichen verfügbaren Auflösungen verbreiten kann. Vereinbart wurden weiterhin die Bedingungen für eine interaktive Nutzung von Inhalten auf modernen digitalen TV-Plattformen.

Bild TV ist frei und unverschlüsselt zu empfangen über Kabel (Vodafone GigaTV: 95, Vodafone Giga Cable 2: 106, Vodafone Kabel-Boxen: 125, Horizon: 12, Sky: 716, Tele Columbus/PŸUR: 77), Satellit (ASTRA 19,2 Ost), IPTV/OTT (MagentaTV: 84, Zuhause Kabel: 55, GigaTV Net: 95, waipu.tv: 12) sowie online unter BILD.tv für Abonnenten von BILDplus.

Quelle: Axel Springer SE

Bildquelle: bild-pyur: Axel Springer SE