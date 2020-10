Drei HD-Sender neu im Kabel-Paket von M7

Anzeige

M7 verlängert und erweitert seine langjährige Partnerschaft mit der Mediengruppe RTL Deutschland – und stellt Kabelkunden neue HD-Optionen sowie Zusatzfunktionen zur Verfügung.

Der neue, mehrjährige Vertrag zwischen den Unternehmen deckt laut RTL-Pressemitteilung vom heutigen Freitag alle Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL ab, die M7 seinen Partnern zur Verbreitung über Kabelnetze und IPTV-Plattformen in Deutschland zur Verfügung stellen kann. Als erster Schritt wird das BasisHD-Paket um die Free-TV-Sender RTLplus, Vox Up und Toggo plus für Kabelkunden erweitert. Die drei Neuzugänge sind zusätzlich zu den bestehenden Sendern der Mediengruppe RTL zu empfangen.

Neben den klassischen linearen Sendern umfasse das Abkommen die interaktiven Zusatzfunktionen Restart und Aufnahme in der Cloud, mit denen die Zuschauer das laufende Programm auf den Anfang zurücksetzen sowie einzelne Sendungen aufzeichnen und zum Wunschzeitpunkt ansehen können. Die Multiscreen-Funktion bringt die TV-Inhalte zuhause auf Smartphones und Tablets. M7 wird seinen Verbreitungspartnern die neuen Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Laufe der kommenden Tage zur Verfügung stellen.

„Wir freuen uns über die langfristige Verlängerung unseres Verbreitungsvertrags mit der Mediengruppe RTL Deutschland, mit der uns eine langjährige Partnerschaft verbindet. M7 bietet damit ein vollumfängliches Rechtepaket der größten privaten TV-Veranstalter Deutschlands, die auf die bewährte und reichweitenstarke Zusammenarbeit mit M7 setzen“, sagte Marco Hellberg, Geschäftsführer der Eviso Germany GmbH, dem M7 Business Partner in Deutschland.

Andre Prahl, Leiter Programmverbreitung der Mediengruppe RTL, äußerte sich entsprechend: „Wir möchten mit unserem gesamten Senderportfolio auf allen relevanten Plattformen verfügbar sein. Die verlängerte und erweiterte Vereinbarung mit M7 ist hierfür ein wichtiger Schritt. Gleichzeitig ist der Ausbau unserer HD-Verbreitung eine wichtige Säule unserer Verbreitungsstrategie. Wir freuen uns daher sehr, dass M7-Kunden nun die Möglichkeit bekommen, weitere Sender im BasisHD-Paket in hochauflösender Qualität zu empfangen.“