Kabelnetz im neuen Vodafone-Schichtenmodell ganz unten

Vodafones hat ein neues Schichtenmodell vorgestellt. Dies besteht aus vier Ebenen. Kabel rangiert dabei unten und 5G ganz oben.

Auf den Nokia Innovation Days in Stuttgart hat Vodafone in Person von Bereichsleiterin Local Design, Myriam Recha, bekanntgegeben, sich selbst künftig eher als Tech- denn als „Telco“-Unternehmen zu verstehen, wie unter anderem „Golem.de“ berichtet.

Zu diesem neuen Selbstverständnis gehört auch ein Vier-Schichtenmodell. Dabei liege der Fokus laut Recha auf der Zukunfsttechnologie 5G. Folgerichtig rangiert der neueste Mobilfunkstandard in dem neuen Modell auch ganz oben. In 40 habe Städten habe Vodafone mittlerweile 60 5G-Standorte in Betrieb genommen. 60 weitere sollen noch in dem nächsten halben Jahr folgen, so Recha.

Über die Wichtigkeit für das Unternehmen soll die Einordnung in dem Schichtenmodell zwar keine Auskunft geben. Und doch mutet es ein wenig seltsam an, dass das jüngst um Unitymedia bereicherte Kabelnetz an der vierten und gleichzeitig untersten Stelle in dem neuen Modell rangiert.

Vodafone bezeichnet die Struktur als Multilayernetzwerk. Zwischen Kabel und 5G sind dabei noch eine mobile Schicht und das sogenannte Internet of Things angesiedelt.