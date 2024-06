Polytron BSK-Blindaufsätze: Lösung für Kabel-Verweigerer

Die BSK-Blindaufsätze von Polytron sind eine clevere Lösung für Kabel-Verweigerer, die nach dem Ende des Nebenkostenprivilegs keinen neuen Vertrag abschließen wollen.

Kabel-Anschlussdosen in Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur werden wohl ab Sommer nicht mehr in jeder Mietwohnung benötigt. Die Angst vor Schwarzsehern ist bei den Kabel-Anbietern nun deutlich höher. Bisher war es für die Anbieter einfach. Schließlich wurde für mehr als zwei Drittel der Kabel-TV-Nutzer die TV-Kabel-Gebühren vom Vermieter an den Anbieter bezahlt. Das bedeutete auch, Schwarzseher waren so gut wie ausgeschlossen.

© Polytron – Polytron stellt neben den BSK-Blindaufsätzen auch Antennendosen her

Nun, wo jeder selbst für den TV-Anschluss zuständig ist, steigt auch die Gefahr von Schwarzsehern. Gemeint sind solche Zuschauer, die zwar Kabel TV weiterhin nutzen, aber die Gebühren nicht entrichten. Abhilfe kann nur durch Abklemmen des Anschlusses geschaffen werden. Ein Rückbau der Antennen-Dose ist jedoch nicht nur aufwendig, sondern kann auch für Schäden an Wänden sorgen. Polytron hat mit BSK-Blindaufsätzen reagiert.

Die Hardware

Polytron, der Spezialist im Bereich Verteiltechnik, bietet verschiedene Blindverschlüsse an. Diese werden mittels Spezialschrauben auf die Antennendose aufgesetzt und blockieren so die Anschlüsse. Dabei stehen die Modelle BSK3 und BSK2 bereit. BSK3 ist für Dreiloch-Dosen gedacht. BSK2 verschließt nur die beiden klassischen Antennen-Ausgänge einer Dose, wodurch der Datenanschluss frei bleibt. Dies ist wichtig, wenn der Mieter zum Beispiel ausschließlich einen Internet-Vertrag gebucht hat. Der Mieter kann die Antennen-Stecker nun nicht mehr in die Antennen-Dose einstecken und somit den TV-Anschluss nicht mehr nutzen.

Einfache Montage der BSK-Blindaufsätze

Die Montage ist denkbar einfach. Es wird an der Antenne-Ddose die mittig positionierte Schraube entfernt, der Blinddeckel aufgesetzt und mittels der mitgelieferten Spezialschraube verschlossen. In unserem Praxistest haben wir keine aktuelle Antennen-Dose samt Verblendung gefunden, auf die die neuen BSK-Blindaufsätze nicht gepasst haben. Einzig bei der Farbe könnte es Probleme geben, da die BSK-Blindaufsätze nur in Beige bereitstehen.

©Dmitry/stock.adobe.com, Polytron – Der BSK-10-Blindaufsatz sperrt bei Antennen-Dosen die Radio- und TV-Buchse, die Multimediabuchse für Telefonie und Internet bleibt frei

Anschließend wird ein Blindstopfen über die Schraube gesetzt und schon ist alles perfekt und sicher verschlossen. Clevere Kabelnetz-Betreiber könnten sogar noch eine Art Siegel über den Blindstopfen positionieren. Die Montage dauert nur wenige Minuten und ist für Kabelnetz-Provider somit sehr effizient. Will ein Mieter nachträglich doch wieder den TV-Anschluss nutzen – oder der Nachmieter – wird der Blindverschluss durch Abschrauben entfernt und schon ist der Kabel-Anschluss wieder nutzbar.

Fazit: BSK-Blindaufsätze erhalten das Siegel Innovation

Polytron zeigt mit den neuen BSK-Blindaufsätzen, wie einfach eine clevere Lösung für jeden Kabelnetz-Anbieter, der Angst vor Schwarzsehern hat, sein kann. Die einfache und effiziente Montage kann von jedem Service-Techniker durchgeführt werden. Einziger Haken: Der Mieter muss dem Kabelnetz-Anbieter den Zugang in seine Wohnung gewährleisten. Die Test-Redaktion haben die neuen BSK-Blindaufsätze überzeugt, sie bekommen das Siegel Innovation.