Quickline erweitert sein Portfolio in der Schweiz um Kindersender

„Fix&Foxi“ auf Schwyzerdütsch: Quickline hat nun auch den Your Family Entertainment-Kindersender „Fix&Foxi TV“ im Portfolio.

Seit Anfang Juli können Kunden des schweizer Telekom-Anbieter Quickline „Fix&Foxi TV“ schauen. Pünktlich zu den Sommerferien wird „Fix&Foxi TV“ als linearer Sender mit gewaltfreien und international prämierten Kinderserien zu sehen sein.

Die Your Family Entertainment AG setzt somit ihren Wachstumskurs fort. Gerade in der Schweiz kann „Fix&Foxi TV“ eine echte Lücke schließen, denn das Angebot an Kinderfernsehen wurde dort in der letzten Zeit bei vielen Anbietern reduziert.

Darüber ist Armin Schnell, Executive Vice President Sales der Your Family Entertainment AG sehr erfreut: „Der moderne und kundennahe Auftritt von Quickline passt ideal zur Philosophie der Your Family Entertainment AG und „Fix&Foxi TV“. Ein besonderes Schmankerl wird die in Schwyzerdütsch vertonte Fix&Foxi Folge sein, die zu einem späteren Zeitpunkt exklusiv auf Quickline gestreamt werden kann.“