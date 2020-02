RFT Kabel Brandenburg startet IPTV-Kooperation mit BrightBlue

Brandenburgs führender Kabelnetzbetreiber schließt sich mit Brightblue zusammen und startet ein eigenes IPTV-Angebot.

Fernsehen übers Internet: Die Technologie des IPTV-Dienstleisters BrightBlue stellt RFT Kabel Brandenburg ein TV-Angebot zur Verfügung, das über das Breitbandnetz ein stabiles und problemloses Fernseherlebnis über ein einziges Kabel ermöglichen soll.

Unabhängig vom Endgerät können Kunden des Kabelnetzbetreibers bald IPTV empfangen – nicht nur über die klassische Set-Top-Box, sondern auch über Amazon TV-Sticks und Android Smart TV-Geräte. Zusätzlich wird das IPTV-Angebot auch als App für die Kunden zur Verfügung stehen – mit vollem Zugriff auf alle Dienste.

Das multifunktionale Angebot von BrightBlue bietet neben dem optionalen breitgefächerten Portfolio an TV-Sendern auch zahlreiche Features, wie etwa Aufnahme-, Timeshiftfunktion und Replay-TV. Die hochaufgelöste Streaming-Qualität ist auch in 4K möglich. RFT Kabel Brandenburg will seinen Kunden mit der Kooperation zeitgemäße digitale Unterhaltung ermöglichen.