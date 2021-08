Stingray iConcerts HD kommt in Kabel- und Glasfasernetze der DNMG

Anzeige

Die Deutsche Netzmarketing GmbH wird in ihren Kabel- und Glasfasernetzen bald den Premium-Fernsehkanal Stingray iConcerts HD erstmals in Deutschland.

Die DNMG hatte Anfang dieser Woche die erweiterte Zusammenarbeit mit der Stingray Group Inc. bekanntgegeben. Neben dem Start von Stingray iConcerts HD (weitere Infos zum Sender gibt es hier) soll diese Erweiterung auch den Start des TV-Musikbouquets „Stingray Music“ mit 50 professionel kuratierten Kanälen verschiedenster Genres umfassen. Ab Oktober 2021 wollen die DNMG-Netzbetreiber mit Stingray iConcerts HD ihren Kunden Zugang zu einer Vielzahl von Live-Konzerten bekannter Headliner bieten, kündigt die Vermarktungsorganisation an.

„Nachdem wir im letzten Jahr das 4K/UHD-Angebot von Stingray für unsere Netzbetreiber marktfähig gemacht haben, gehen wir nun mit hochwertigen Audio-Inhalten den nächsten logischen Schritt. Besonders freut uns, dass unsere Netzbetreiber ihre Kunden zukünftig per OTT-App den ganzen Tag hinweg begleiten können, egal ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport oder im Auto. So bleibt der Netzbetreiber aus Kundensicht weiterhin der Garant für hochwertige lineare Unterhaltung.“, so Damian Lohmann, Leiter Partner Management der DNMG.

Zu den neuen Programminhalten führt die DNMG verschiedene Highlights an:

Stingray iConcerts HD Highlights

iConcerts HD bietet atemberaubende Live-Konzerte, interessante Musikdokumentationen, Starinterviews und Newcomer-Vorstellungen. Der Sender ist weltweit bereits in rund 250 Millionen Kabelanschlüssen verfügbar und jetzt erstmalig in Deutschland – in den DNMG-Netzen.

• Ein vielfältiges Programm unvergesslicher Konzertperformances und Blicken hinter die Kulissen durch faszinierende Dokumentarfilme

• Die fesselnde Original-Serie Stingray Pause Play, bestehend aus exklusiven Interviews mit berühmten und aufstrebenden internationalen Künstlern

• Ein atemberaubendes Oktober-Programm mit einer Reihe brandneuer Konzerte von absoluten Weltstars

Stingray Music Highlights

TV-Musikstreaming für den ganzen Tag – mit den von Musikexperten kuratierten TOP 50 Kanälen für den deutschen Markt. Durch die parallel verfügbare Stingray Music OTT-App begleitet der Netzbetreiber seine Kunden nun auch außerhalb seines Netzes. Stingray Music begeistert weltweit bereits mehr als 76 Millionen Kabel-Haushalte.

• Hip-Hop/R&B Germany: Ein Mix der coolsten Songs des Hip-Hops, R’n’B und Rap aus Deutschland und der ganzen Welt inklusive Hits von Juju, Sido, Kanye West, Destiny’s Child und vielen mehr – alles vereint in dieser Playlist.

• Dancefloor Fillers: Hier gibt es 24 Stunden am Tag die größten und besten neuen Dancehymnen, die den Club zu dir nach Hause bringen. Ein energiegeladener Mix der besten Dancefloor-Hits Europas.

• Classical Calm: Diese Playlist ist reich an bekömmlichen Werken des Genres und somit perfekt für alle geeignet, die ihre ersten Schritte in die Welt der großen Komponisten wagen.

• Total Hits Germany: Hier gibt es einen mit Expertise zusammengestellten Mix aller Top 40 Hits, die Deutschland gerade auf Dauerschleife hört!

Quelle: Deutsche Netzmarketing GmbH