ZDF und NetCologne legen Streit um Einspeiseentgelte bei

Mit der langjährigen Übereinkunft sollen die Verbreitung und die Nutzung sämtlicher ZDF-Angebote für rund 265.000 NetTV-Kunden noch besser und attraktiver werden. Der Beginn der Partnerschaft ist zugleich das gütliche Ende eines langjährigen Rechtsstreits (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) um Einspeiseentgelte.

Die neue, umfangreiche Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kölner Telekommunikationsunternehmen NetCologne und dem Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) soll Kunden des Kabel-Anbieters nun ein Plus an Fernseherlebnis eröffnen. So können künftig sämtliche ZDF-Formate in allen verfügbaren Auflösungen über das Kabelnetz des Kölner Telekommunikationsanbieters und zudem seiner Tochtergesellschaft NetAachen genutzt und verbreitet werden. Gleichzeitig wird damit der Weg für die zahlreichen digitalen Angebote des Fernsehsenders, wie der ZDF-Mediathek, geebnet. Eine aktuelle Nachrichtensendung auf dem Smartphone verfolgen oder einen Krimi mit Gänsehauteffekt aus der Mediathek anschauen, sind dabei nur einige der neuen Optionen.

„Beste Unterhaltung jederzeit und auf allen wichtigen Endgeräten – Durch die Kooperationsvereinbarung mit dem ZDF wollen wir die Fernsehwelt für unsere NetTV-Kundinnen und Kunden noch facettenreicher und erlebbarer machen“, sagt Timo von Lepel, Geschäftsführer von NetCologne.

Die richtungsweisende Kooperation zwischen NetCologne und dem ZDF führt zeitgleich zu einer einvernehmlichen Beendigung eines seit 2011 andauernden Rechtsstreites über die Bedingungen der Verbreitung der ZDF-Programme im Kabelnetz der NetCologne und NetAachen. Rund 265.000 Haushalte mit einem TV-Anschluss bei einem der beiden Anbieter profitieren nach Unternehmensangaben von der neuen Kooperation. Ob nun schlussendlich Einspeiseentgelte erhoben werden, kommunizierten die beiden Parteien nicht.

Quelle: NetCologne