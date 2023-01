Antenne Deutschland will DAB+ Sendernetz weiter ausbauen

Anzeige

In den kommenden zwei Jahren will Antenne Deutschland das bundesweite Sendernetz zum Empfang der 16 Privatradioprogramme über DAB+ ausbauen.

Wie Antenne Deutschland am Mittwoch ankündigte, will das Unternehmen bis Ende 2024 18 neue Senderstandorte aufbauen. Insgesamt könnten dann etwa 59 Millionen Einwohner die Programme empfangen, heißt es in der Mitteilung. Ende 2024 soll das Sendernetz des zweiten nationalen DAB+ Programm-Ensembles dann insgesamt 93 Standorte umfassen. Die Flächenversorgung für mobilen Empfang soll zum selben Zeitpunkt etwa 82 Prozent betragen, wobei die Reichweite entlang der Autobahnen dann bei über 92 Prozent liege, so Antenne Deutschland.

Privatsender im zweiten nationalen DAB+ Programmpaket

80s80s

90s90s

Absolut BELLA

Absolut Germany

Absolut HOT

Absolut OLDIE

Absolut TOP

AIDAradio

ANTENNE BAYERN

Beats Radio

Brillux Radio

dpd DRIVERSRADIO

NOSTALGIE

ROCK ANTENNE

RTL RADIO

TOGGO Radio

Zudem teilte Antenne Deutschland das geplante Ausbauprogramm für dieses und nächstes Jahr. Die Einschalttermine der einzelnen Standorte will der Plattformbetreiber nach Abschluss der Detailplanungen veröffentlichen.

Ausbauprogramm von Antenne Deutschland im zweiten Halbjahr 2023

Senderstandort Bundesland Empfangsregion

Pfänder/Österreich Bodensee, Allgäu, A96

Badenweiler/Blauen BW Markgräflerland, A5

Raichberg BW Albstadt, Hechingen,

Pfaffenhofen/Ilm BY Kreis Pfaffenhofen, A9

Oberammergau BY Kreis Garmisch-Partenkirchen

Wendelstein BY Östliches Voralpenland

Wesel NW Kreis Wesel, A3

Heide SH Kreis Dithmarschen, A23

Löbau SN Kreis Görlitz, A4

Ausbauprogramm im zweiten Halbjahr 2024

Senderstandort Bundesland Empfangsregion

Landshut BY Kreis Landshut, A92

Passau BY Kreis Passau, A3

Kreuzberg/Bischofsheim BY Kreis Rhön-Grabfeld, A7

Hardberg HE Kreis Bergstraße, A5, A6

Lüneburg NI Kreis Lüneburg, A7, A39

Visselhövede NI Kreis Rotenburg, A7, A27

Herscheid NW Märkischer Kreis, A45

Kulpenberg/Bad TH Kyffhäuserkreis, A38, A71

Frankenhausen

Wittenberg ST Kreis Wittenberg, A9

Quelle: Antenne Deutschland

Bildquelle: antennedeutschlandlogo2: Antenne Deutschland