Antenne Deutschland startet Programmbelegung des privaten Bundesmux

Antenne Deutschland plant den Start der ersten rein privaten DAB-Plus-Plattform zur IFA 2020 mit einem Mix aus eigenen Programmen und Hörfunkangeboten Dritter.

Bis zur Internationalen Funkausstellung 2020 in Berlin im September will Antenne Deutschland mit der ersten und einzigen rein privaten nationalen DAB Plus Plattform, der 2. Bundesmux, an den Start gehen.

Insgesamt sollen darüber bis zu 16 nationale Radioprogramme verbreitet werden. Einen Teil der Übertragungskapazitäten wird Antenne Deutschland für eigene Programme nutzen. Die private nationale DAB Plattform erreichte bereits bei Aufnahme des Sendebetriebs technisch über 80 Prozent der Einwohner, der weitere Netzausbau ist vorgesehen.

Im Auftrag der Plattformbetreiberin Antenne Deutschland wird nun die National German Radio GmbH die freien Programmkapazitäten im Markt vermarkten. Das Unternehmen soll ein Programmangebot mit höchstmöglicher Attraktivität für den nationalen Hörer- und Werbemarkt zusammenstellen. Zu diesem Zweck plant die National German Radio GmbH eine internationale Interessenbekundung zur Strukturierung der Nachfrage aus dem In- und Ausland.

Die finale Belegungsentscheidung will Antenne Deutschland dann bis voraussichtlich Ende Juni treffen.