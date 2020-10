DAB Plus: 2. Bundesmux startet vormittags – Sendersuchlauf empfohlen

Anzeige

Nur noch wenige Tage bis der 2. Bundesmux startet. Neben dem genauem Datum steht nun auch die exakte Uhrzeit fest, ab wann das neue, vielfältigere Programm empfangen werden kann.

Am 5. Oktober um 10 Uhr startet die zweite nationale DAB-Plus-Plattform mit dem regulären Sendebetrieb. Viele der insgesamt bis zu 16 neuen, rein privaten Hörfunkangebote, darunter bekannte Radiomarken wie RTL, Antenne Bayern und Absolut Radio, werden ab dann bundesweit verbreitet. Der sogenannte zweite Bundesmux bietet die einmalige Chance, den deutschen Hörfunk mit neuen nationalen Marken zu bereichern und mit innovativen Programmformaten noch attraktiver zu machen: www.dabplus.de/bundesweit.

Nach der Startphase werden bis zu 67 Mio. Menschen in Deutschland erreicht. Das entspricht einer Abdeckung von 83 Prozent. Weil DAB Plus seine Stärken mobil und im Auto ausspielt, erreicht die Versorgung entlang der Bundesautobahnen 85 Prozent.

Die sprunghaft gestiegene nationale Programmvielfalt lässt sich auch in blanken Zahlen bemessen: Bis zu 29 Sender können danach zusammen mit den Programmen der ersten DAB-Plus-Plattform bundesweit empfangen werden. Die regionalen und lokalen Digitalradio-Programme in den Bundesländern erweitern das Angebot noch. In manchen Ballungsräumen steigt die Anzahl der verfügbaren DAB-Plus-Programme dann auf über 80. Zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte des terrestrischen Rundfunks war der Äther in Deutschland vielfältiger.

Einen Überblick über aktuelle Entwicklungen bei der zweiten nationalen DAB-Plus-Plattform gibt es hier: www.dabplus.de/bundesweit.