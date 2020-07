DAB Plus-Frequenzwechsel in Hamburg

Anzeige

Das Digitalradio in Norddeutschland wird künftig von einem anderen Kanal senden.

In den kommenden Wochen findet ein Frequenzwechsel in Norddeutschland statt. Dem Wechsel liegt eine Neuordnung der Frequenzen für das Digitalradio via DAB Plus zugrunde. Ab kommenden Donnerstag, 16. Juli werden somit auch die privaten Programme in Hamburg auf einem neuen Kanal gesendet.

Anstelle über den bisherigen Kanal 11C werden diese Programme dann neu über den Kanal 10D zu empfangen sein. Die Umstellung am Heinrich-Hertz-Turm ist für die Nacht zum 16. Juli angesetzt. Gegebenenfalls sollten die DAB Plus Hörer danach an ihrem Radio einen Sendersuchlauf durchführen.

Damit einher geht auch der Frequenzwechsel der DAB Plus Programme des NDR in Hamburg. Darüber hinaus ist die Umstellung der Frequenzen in den Regionen Bremen und Bremerhaven für den 26. August geplant.