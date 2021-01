DAB Plus: Frequenzwechsel und Ausbau im Norden

Anzeige

Der NDR arbeitet dieser Tage kräftig am DAB-Plus-Netz. So werden im Norden nächste Woche Frequenzwechsel vorgenommen und noch im Januar zwei Standorte ausgebaut.

Diesen Monat wird die Versorgung mit DAB Plus im Norden in den Regionen Neumünster und Uecker Randow Süd (Penkum, Storkow, Nadrensee) verbessert. Im weiteren Verlauf des Jahres sind folgende Standorte an der Reihe:

Frühjahr 2021

Parchim (inkl. Lübz und Grabow)

Sommer 2021

Weserbergland-Süd (Polle, Holzminden, Boffzen, Uslar)

Region Ostholstein (Ahrensbök, Eutin, Oldenburg i.Holstein, Burg auf Fehmarn)

Bremen-Ost (Osterholz-Scharmbeck, Oyten, Achim, Syke)

Region Südharz (Bad Sachsa, Bad Lauterberg, Herzberg a. Harz)

Herbst 2021

Region Nordharz (Langelsheim, Goslar, Bad Harzburg, Vienenburg)

Malchin (inkl. Teterow, Thürkow, Neukalen, Stavenhagen)

Ende 2021

Bad Segeberg

Sternberg (inkl. Dabel)

Weitere Regionen befinden sich für den Aufbau ab 2022 in der Planung. Eine Ausbau-Übersicht sowie eine diesbezügliche Karte für den gesamten Norden zum Downloaden bietet der NDR auf dieser Webseite an.

Weitere DAB-Plus-Frequenzwechsel im Norden

Darüber hinaus werden die NDR-Radioprogramme in Ostfriesland, Bremen und dem Oldenburger Land ab dem 13. Januar auf einer neuen DAB-Plus-Frequenz zu empfangen sein.

Die Ausstrahlung von den Sendern Aurich, Steinkimmen und Wilhelmshaven erfolgt ab dann statt im Block 12A im Block 8D (201,072 MHz). Dieser wird bereits von den Sendern Cuxhaven und Bremerhaven-Schiffdorf für das NDR-Angebot genutzt. Hierzu gehören weiterhin die auch über UKW ausgestrahlten Sender wie NDR 1 Niedersachsen, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Die regionalisierten Nachrichten werden wie bisher Bezug auf die Oldenburger Region nehmen. Zusätzlich sind exklusiv im Digitalradio NDR Plus, NDR Blue und NDR Info Spezial zu hören.

Betroffen sind die DAB-Plus-Hörer auf den Ostfriesischen Inseln, in den Bereichen rund um Leer, Emden, Norden, Aurich, Esens, Wittmund, Wilhelmshaven, Bad Zwischenahn, Oldenburg und Bremen sowie zwischen Delmenhorst, Syke, Twistringen, Cloppenburg und Friesoythe.

Es könnte dort ein Sendersuchlauf vonnöten sein, um nach der Umstellung die NDR-Programme weiter zu empfangen. Nicht nur aus dem Norden: Weitere DAB-Plus-News von DIGITAL FERNSEHEN gibt es hier.