DAB Plus: Kanalwechsel und neue Sender-Standorte in der Oberpfalz

In der Oberpfalz wechselt das DAB-Plus-Regionalangebot ab Mitte März auf einen neuen Kanal. Außerdem werden zwei neue Sender-Standorte in Betrieb genommen.

Damit das DAB-Plus-Angebot in Deutschland weiter wachsen kann, räumt der BR in der Oberpfalz den bisher genutzten Kanal 12 D (229,072 MHz) und wechselt auf den neuen Kanal 6 C (185,360 MHz).

Hintergrund ist, dass der bisherige Kanal im Laufe des Jahres für ein neues bundesweites Sendernetz benötigt werden wird. Mit den Standorten in Kelheim und Amberg-Stadt gehen zudem am 19. März zwei neue Sender auf Kanal 6 C in Betrieb. Sie sollen zusätzlich für eine Verbesserung beim Empfang des Regionalangebots sorgen.

Die Kanalumstellung sowie Neuaufschaltung in der Oberpfalz betrifft die Digitalradio-Programme Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Schwaben, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, BR Verkehr sowie weitere private Programme, die in der Oberpfalz bisher auf Kanal 12 D empfangbar waren. Alle übrigen BR-Programme, darunter das Regionalprogramm Bayern 1 Niederbayern/ Oberpfalz auf dem landesweiten Kanal 11 D, sind nicht betroffen und weiterhin ohne neuen Sendersuchlauf empfangbar.

Hörerinnen und Hörer in der Oberpfalz, die Radio über DAB Plus empfangen, sollten an ihrem Empfänger einen Sendersuchlauf starten, sobald Kanal 6 C im Bereich ihres jeweiligen Senderstandorts auf Sendung geht. Der Kanalwechsel beginnt am 17. März in Altenstadt an der Waldnaab und endet am 7. April mit der Umstellung am Ochsenkopf im Fichtelgebirge.

Für die Dauer der Arbeiten kommt es am jeweiligen Umstellungstag an den Standorten zeitweise zu Programmunterbrechungen.