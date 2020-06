DAB Plus: Neue Sender und Programmergänzungen 2020

Der Digitalradio-Ausbau in Bayern schreitet weiter voran: Bis Ende 2020 sollen mehrere neue DAB Plus Sender und Programmergänzungen dazu kommen.

Mit Inbetriebnahme des neuen Senders Kronach in Oberfranken an diesem Freitag, 26. Juni, will der Bayerische Rundfunk den Ausbau des DAB Plus Sendernetzes in diesem Jahr weiter fortsetzen und so den Empfang für das Digitalradio in Bayern verbessern. Insgesamt sei geplant, das DAB Plus Netz im Freistaat in diesem Jahr um neun auf 74 Standorte auszubauen.

Bereits im April startete der Sender Wertheim in Unterfranken, weitere Anlagen sollen ab Herbst folgen. Außerdem soll bereits zum 1. Juli in drei Regionen das bestehende DAB Plus Angebot um je ein Bayern 1-Regionalprogramm ausgeweitet werden.

Folgende neuen DAB Plus Sendestandorte im landesweiten Kanal 11 D und im jeweiligen Regionalkanal sind dieses Jahr geplant oder bereits in Betrieb:

Unterfranken: Wertheim (seit 1. April in Betrieb), Ebern, Gemünden, Schweinfurt (Herbst/Winter)

Oberfranken: Kronach (26. Juni)

Oberpfalz: Pfreimd (Herbst/Winter)

Niederbayern: Kelheim (23. Juli – Regionalkanal 7D wird ergänzt),

Rotthalmünster, Mallersdorf (Herbst/Winter)

Trotz der Corona-Einschränkungen konnten im Frühjahr schon Sendeanlagen aufgeschaltet werden: Der Sender Wertheim (Baden-Württemberg) für den südlichen Landkreis Main-Spessart läuft seit dem 1. April und verbreitet die bayerischen Programme auf Kanal 11 D und den Regionalkanal 10 A für Unterfranken sowie die Programme des SWR im Block 9D.

Am 26. Juni startet dann der Sender Kronach mit dem landesweiten Kanal 11 D und dem Regionalkanal 10 B für Oberfranken. Er soll die Stadt und den südlichen Landkreis Kronach sowie den nördlichen Landkreis Lichtenfels künftig mit dem BR-Angebot sowie weiteren regionalen und landesweiten Programmen versorgen. Am Standort Kelheim soll dann ab 23. Juli eine Sendeanlage für den Regionalkanal 7D folgen.

Durch die Verbesserungen im Sendernetz sei es außerdem möglich, in drei Regionen ein weiteres Bayern 1 Regionalprogramm im Angebot zu ergänzen: Ab 1. Juli soll in Niederbayern und der Oberpfalz zusätzlich Bayern 1 Mainfranken und in Mittelfranken Bayern 1 Oberbayern ausgestrahlt werden.

Um die neu hinzu gekommenen Sender zu empfangen, sollte ein Sendersuchlauf am DAB Plus Radio durchgeführt werden.

Insgesamt betreibt der BR bei DAB Plus die sechs verschiedenen Regionalnetze Niederbayern (Kanal 7D), Oberpfalz (Kanal 6C), Oberbayern-Schwaben (Kanal 10A), Mittelfranken (Kanal 8C), Unterfranken (Kanal 10A) und Oberfranken (Kanal 10B) sowie ein landesweites Sendernetz (Kanal 11D mit unter anderem Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR-Klassik und Puls).

Darüber hinaus sind in Bayern weitere DAB Plus Sendernetze mit lokalen, regionalen und bundesweiten Programmen in Betrieb, die ebenfalls weiter ausgebaut werden sollen.

Auf der DAB Plus Webseite kann man sich über die Empfangbarkeit der DAB Plus Programme in einzelnen Städten und Regionen informieren. Eine Übersicht aller Sender einschließlich privater DAB Plus Programmangebote findet man auch auf der Webseite.