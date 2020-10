DAB Plus: Programme für 3. lokalen Multiplex in Sachsen stehen fest – Start in Kürze

Anzeige

Die sächsische Landesmedienanstalt (SLM) hat zehn DAB-Plus-Zulassungen an elf private Hörfunkveranstalter vergeben.

Folgende zehn kommerzielle und nicht-kommerzielle private Digitalradio-Programme zur Versorgung des Stadtgebietes Chemnitz hat die SLM in ihrer Sitzung vom 5. Oktober zugelassen:

Radio Chemnitz

Radio Chemnitz 2

Sachsen Eins (Chemnitz)

SecondRadio

egoFM

lulu.fm

Schlager Radio B2

Krix.fm

Radio UNiCC

RadioT

Für den lokalen DAB-Plus-Multiplex waren laut SLM bis zu 864 Capacity Units (CU) zur Verbreitung lokaler Hörfunkprogramme und Telemedien durch private Veranstalter im DAB-Plus-Standard ausgeschrieben. Die genannten Veranstalter erhalten von der SLM zunächst 10 Jahre befristete Zulassungen für den Regeltrieb. Entsprechend der Ausschreibung werden jedem Programm mindestens 60 CU beziehungsweise maximal 72 CU zugewiesen. Es handelt sich um 24-stündige Hörfunkprogramme in Gestalt von Voll- und Spartenprogrammen, von denen viele inhaltlich lokal auf das Verbreitungsgebiet ausgerichtet sind.

Seit Januar 2018 existieren darüber hinaus zwei weitere lokale Multiplexe in Leipzig und Freiberg. Diese sind nach einem zweijährigen Versuchsbetrieb im Januar 2020 mit 14 privaten Hörfunksendern in Leipzig und sieben Radiostationen in Freiberg in den Regelbetrieb übergegangen.

Hinzu kommt das Pilotprojekt der LFS Landesfunk Sachsen GmbH (Radio R.SA) auf der landesweiten DAB-Plus-Plattform des Mitteldeutschen Rundfunks.