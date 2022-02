DAB+ Programme im Portrait: AIDAradio

Anzeige

DAB+ Programmvielfalt: Wir stellen Programme vor, die (ausschließlich) digital über DAB+/IP verbreitet werden und bereits eine feste Fangemeinde haben. Heute: AidaRadio.

Eine Aida-Traumreise ist voller schöner Momente, Emotionen und zudem voller Musik. Wer das ganz besondere Aida-Gefühl auch zu Hause, im Auto oder unterwegs spüren möchte, kann diese besonderen Stimmungen ab jetzt einfach im Alltag erleben: mit dem brandneuen Sender AIDAradio.

AIDAradio ging Anfang Oktober 2021 in ganz Deutschland über DAB+ an den Start (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) und will nun für alle das Leben schöner und bunter machen. Wer einschaltet, soll sich sofort wie im Traumurlaub fühlen. „Wir haben uns gefragt, mit welcher Musik und welchen Sendungen wir das erreichen können“, erzählt Eva Piorko, CvD bei AIDAradio.

Eva Piorko, Chefin vom Dienst (CvD) bei © AIDAradio

Die Idee: Eine fröhliche Mischung aus Gute-Laune-Songs, Berichten von spannenden Reisezielen und Geschichten aus der Welt des Kreuzfahrtunternehmens soll die Hörerinnen und Hörer mitreißen, ergänzt durch typische Aida-Sounds, die dabei an unvergessliche Erlebnisse an Bord erinnern.

On air ist der Sender übrigens rund um die Uhr.

Quelle: AIDAradio/Digitalradio Büro Deutschland