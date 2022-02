DAB+ Welle MDR Klassik zieht um

Anzeige

Der MDR bündelt seine Klassik-Angebote komplett in Leipzig. Hierfür wird auch ein neues Studio bezogen.

Neben den MDR-Ensembles – MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor, MDR-Kinderchor – und dem Jugendnetzwerk Clara ist jetzt auch die gesamte trimediale Klassikredaktion am Leipziger Augustplatz zu Hause. Ab 28. Februar sendet dann auch die DAB+ Welle MDR Klassik aus dem neuen Sendestudio mitten in Leipzig. Begleitet wird der Auftakt des Senders aus der Musikstadt durch zahlreiche Programmangebote und ein besonderes Konzert live mit Radiomusiken.

„Mitten in die Musik“

Zum Sendestart setzt MDR Klassik einen Programmschwerpunkt unter dem Motto „Mitten in die Musik“. Neben den MDR-Ensembles begrüßt das Radio die neuen musikalischen Nachbarn im Programm. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, Gewandhausdirektor Prof. Andreas Schulz und Universitätsmusikdirektor David Timm kommen dabei als Gäste zum Live-Interview in das neue MDR Klassik-Sendestudio. Gesprächsgast ist ebenso Karsten Januschke, der Gastdirigent des MDR-Matineekonzertes am Sonntag, 6. März, im Leipziger Gewandhaus. MDR Klassik schaltet sich zudem am Samstag auch live in die Generalprobe für dieses Konzert. Außerdem wird die musikalische Umgebung rund um das neue Sendestudio in Gesprächen und Reportagen vorgestellt. Besucht werden dafür zum Beispiel das MDR-Sinfonieorchester, der MDR-Rundfunkchor, die Tontechnik sowie Proberäume, die alle in unmittelbarer Umgebung des neuen Studios liegen.

DAB+ Welle MDR Klassik begrüßt zum Start in Leipzig OB Jung

Die Gespräche und Reportagen zum Sendestart können die Hörerinnen und Hörer multimedial auf mdr-klassik.de und von Montag bis Samstag von 6 bis 10 Uhr bei MDR Klassik im Radio auf DAB+ erleben. Höhepunkt und Finale der Eröffnungswoche ist das Matineekonzert des MDR-Sinfonieorchesters mit Radiomusiken am Sonntag, 6. März, im Leipziger Gewandhaus. Das Konzert wird ab 11.05 Uhr live gesendet und ist am Abend ab 19.30 Uhr auch parallel bei MDR Kultur zu hören.

Termine der Live-Interviews:

Montag, 28. Februar, 8.40 Uhr: Universitätsmusikdirektor David Timm

Mittwoch, 2. März, 9.40 Uhr: Gewandhausdirektor Prof. Andreas Schulz

Donnerstag, 3. März, 9.10 Uhr: Karsten Januschke, Dirigent Matineekonzert

Freitag, 4. März, 9.10 Uhr: Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig

