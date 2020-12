dpd Drivers Radio: Neuer Radiosender startet auf DAB Plus

Anzeige

24 Stunden Radio für unterwegs – das bietet dpd Driver’s Radio. Im Januar startet der Sender auf DAB Plus.

Passend zur neuen Digitalradiopflicht in Autos kommt auf DAB Plus ein neuer Autoradiosender hinzu: Am 1. Januar 2021 startet dpd Driver’s Radio deutschlandweit im zweiten DAB Plus-Bundesmux. Bereits jetzt kann man den Sender im Livestream hören. Das Programm läuft 24 Stunden täglich.

dpd Driver’s Radio begleitet, unterhält und informiert nach eigenen Angaben, egal ob im Familien-Kombi, LKW oder Dienstwagen. Die Musikauswahl des Senders wird als rockig, poppig beschrieben.

Hinter dpd Driver’s Radio steht die Wolffberg International Media GmbH. Die Vermarktung übernimmt die Energy Media GmbH.