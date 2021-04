Anzeige

Zweimal im Jahr setzen die Mitglieder des Vereins Digitalradio Deutschland in Aktionszeiträumen mit ihrer gemeinsamen Kampagne ein Signal für den digital-terrestrischen Radiostandard. Ende Mai ist es wieder so weit.

ARD, Deutschlandradio, Privatsender und weitere Mitglieder des Vereins Digitalradio Deutschland bewerben mit einer neuen, bundesweiten Kampagne gemeinsam den digitalen Radiostandard DAB Plus. Vom 31. Mai bis 13. Juni stehen die vielfältigen Maßnahmen in TV und Radio sowie in Print und im Netz bundesweit unter einem neuen Motto.

„Hör, was du willst, aber hör es richtig. Mit der neuen Generation Radio“

Mit Beginn des neuen Aktionszeitraums startet auch die neue DAB-Plus-Kampagne der ARD. Sie soll die gewachsene Bekanntheit des Digitalradios weiter steigern und insbesondere die Vorteile noch stärker im Bewusstsein der Hörer verankern. Im Zentrum der Kampagne steht deshalb das neue Motto „Hör, was du willst, aber hör es richtig“. Der Nachsatz „… aber hör es richtig“ betont die hohe Klang- und Empfangsqualität, die DAB Plus zum Standard für das moderne Radiopublikum macht.

Zweimal im Jahr setzen die Mitglieder des Vereins Digitalradio Deutschland in Aktionszeiträumen mit ihrer gemeinsamen Kampagne ein Signal für den digital-terrestrischen Radiostandard. Die aktuelle Kampagne setzt auf die stetig steigende Beliebtheit von DAB Plus. In einem Viertel aller Haushalte steht inzwischen ein DAB-Plus-Gerät. Rund 1,83 Mio. handelsübliche Digitalradios wurden laut gfu 2020 in Deutschland verkauft; über 17 Mio. sind in den Haushalten bereits im Gebrauch.

DAB-Plus-Radiopionier Deutschlandradio

Deutschlandradio ergänzt die gemeinsamen bundesweiten Aktivitäten im Juni mit regionalen Kampagnen, die zum Wechsel von UKW auf DAB Plus aufrufen. Als erster öffentlich-rechtlicher Sender hat Deutschlandradio in den letzten Jahren begonnen, in ausgewählten Regionen eine rein digitale Programmverbreitung zu realisieren. Mit der Umstellung in weiteren Regionen setzt Deutschlandradio diesen Weg weiter fort und unterstreicht seinen Ruf als DAB-Plus-Pionier.

Anfang September folgt zudem ein Hörfunk-Thementag zu DAB Plus bei ARD und Deutschlandradio. Für die zweite Kampagnenwelle zum Weihnachtsgeschäft zwischen dem 22. November und 5. Dezember sind weitere, breit angelegte Aktivitäten in Planung.

Quelle: Digitalradio Büro Deutschland

