Neue DAB Plus Plattform im Saarland gestartet

Im Saarland ging am Montag der neue, landesweite DAB Plus Multiplex mit 15 privaten Radioprogrammen on Air.

Im Rahmen einer Einschaltfeier in Saarbrücken fiel der Startschuss durch die Landesmedienanstalt Saarland, die Staatskanzlei und die beteiligten Unternehmen. Zu Beginn werden die Programme über den Senderstandort Saarbrücken-Schoksberg ausgesendet, im ersten Quartal 2022 kommt der Senderstandort Spiesen hinzu.

Dann können über 70% der Einwohner im Saarland die neuen DAB Plus Programme zu Hause empfangen, etwa 80 Prozent der Fläche werden mit den Programmsignalen für den portablen und mobilen Empfang außerhalb von Gebäuden versorgt. Auch auf 80 Prozent der Autobahnen im Land wird der Empfang der neuen Programme dann möglich sein. Das teilte Media Broadcast am Montag mit.

Nachfolgende 15 Programme sind ab sofort zu empfangen:

bigFM Saarland (bigFM PPG S.W. GmbH)

(bigFM PPG S.W. GmbH) CityRadio Homburg (The Radio Group GmbH)

(The Radio Group GmbH) CityRadio Neunkirchen (The Radio Group GmbH)

(The Radio Group GmbH) CityRadio Saarbrücken (The Radio Group GmbH)

(The Radio Group GmbH) CityRadio Saarlouis (The Radio Group GmbH)

(The Radio Group GmbH) CityRadio Sankt Wendel (The Radio Group GmbH)

(The Radio Group GmbH) CLASSIC ROCK RADIO (Euro-Radio Saar GmbH)

(Euro-Radio Saar GmbH) JOKE FM Comedy und Hits (JOKE FM Radio Broadcast GmbH)

(JOKE FM Radio Broadcast GmbH) nice (NICE Broadcast & Media GmbH)

(NICE Broadcast & Media GmbH) RADIO HOLIDAY (The Radio Group GmbH)

(The Radio Group GmbH) Radio Mélodie (Radio Mélodie, französischsprachig)

(Radio Mélodie, französischsprachig) RADIO SALÜ (RADIO SALÜ Euro-Radio Saar GmbH)

(RADIO SALÜ Euro-Radio Saar GmbH) Radio TEDDY (Radio TEDDY GmbH & Co. KG)

(Radio TEDDY GmbH & Co. KG) Saarfunk 1 (Medien Saarland GmbH)

(Medien Saarland GmbH) Saarfunk 2 (Medien Saarland GmbH)

Im ersten Quartal 2022 wird schließlich das Programm OLDIE ANTENNE (ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG) aufgeschaltet, so dass die Plattform dann vollständig belegt sein wird.

Um die neuen Programme des landesweiten Multiplex im Kanal 9C empfangen zu können, sollten Hörerinnen und Hörer an ihrem DAB Plus Radio einen Sendersuchlauf durchführen, erklärt Media Broadcast.

Ende vergangener Woche wurde darüber hinaus in Bayern ein neuer DAB Plus Sendestandort in Betrieb genommen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Quelle: Media Broadcast