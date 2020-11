Neue DAB Plus-Sender in Bayern

Anzeige

Besserer Empfang, größere Vielfalt: Der Bayerische Rundfunk nimmt in der Oberpfalz und in Niederbayern am 19. November zwei neue DAB Plus Sender in Betrieb.

Mit den zwei neuen Sendern des BR in Pfreimd im Oberpfälzer Wald und im niederbayerischen Markt Mallersdorf-Pfaffenberg soll ein besserer DAB Plus Empfang in Gebäuden und auch eine größere Programmvielfalt als bei UKW gewährleistet werden.

Diese Gemeinden sind bald durch die beiden neuen Sendeanlagen mit DAB Plus versorgt:

Niederbayern : Straubing und westlicher Teil des Landkreises Straubing-Bogen, Teile des Landkreises Dingolfing-Landau, nordwestlicher Teil des Landkreises Landshut und südlicher Teil des Landkreises Regensburg.



: Straubing und westlicher Teil des Landkreises Straubing-Bogen, Teile des Landkreises Dingolfing-Landau, nordwestlicher Teil des Landkreises Landshut und südlicher Teil des Landkreises Regensburg. Oberpfalz: Nördlicher Teil des Landkreises Schwandorf

Dabei soll das bayernweite DAB Plus Angebot auf Kanal 11 D, die Regionalangebote auf Kanal 7D in Niederbayern und Kanal 6C in der Oberpfalz gesendet werden. Unter anderem ist so auch die Volks- und Blasmusikwelle BR Heimat, das mittlerweile erfolgreichste Digitalprogramm des BR, in der Region empfangbar.

Auch die anderen digitalen Radioprogramme des Bayerischen Rundfunks wie unter anderem Puls, die Schlagerwelle Bayern plus sowie BR Verkehr und die Radiowellen Bayern 1, Bayern 2, BR-Klassik, B5 aktuell sowie weitere Regionalprogramme sind ebenfalls über DAB Plus verfügbar.

In ganz Bayern soll sich das DAB Plus Sendenetz im Kanal 11D zum Jahresende auf 71 Standorte vergrößern. Damit sind es 93,7 Prozent der Menschen in Bayern, die das digitale BR-Programmpaket innerhalb von Gebäuden empfangen können. Mobil, im Auto sowie im Freien sind es 98,2 Prozent. Im nächsten Jahr sollen weitere Standorte in Bayern folgen.

DAB Plus an den neuen Standorten:

Bayern 11 D

Bayern 1 Niederbayern / Oberpfalz

Bayern 2 Süd

Bayern 3

BR-Klassik

B5 aktuell

B5 plus

Bayern plus

BR-Heimat

Puls

ein privates Programm

Niederbayern 7D / Oberpfalz 6C

Bayern 1 Oberbayern

Bayern 1 Schwaben

Bayern 1 Mittel- und Oberfranken

Bayern 1 Mainfranken

BR-Verkehr

weitere private Programme

Nähere Informationen zu den privaten DAB Plus Programmangeboten bieten die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) sowie das Bayern Digital Radio (BDR).