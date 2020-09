RTL startet DAB-Plus-Zeitalter in Luxemburg

Anzeige

RTL Radio Luxemburg lanciert Digitalradio-Start: Seit dem Wochenende sind Testausstrahlungen gestartet worden, die schon in Kürze in den Regelbetrieb übergehen könnten.

Die Sendeanstalt visiert nach eigenen Angaben das Frühjahr 2021 als möglichen Starttermin für DAB Plus an. Hierzu wurde am Wochenende eine Testausstrahlung begonnen, an der laut Angabe des Weltverbands WorldDAB neben RTL und Eldoradio auch alle Lokalprogramme des Landes teilnehmen sollen.

Ein erster Test fand bereits 2018/19 auf dem Kanal 7D statt. Damals konnten die Signale auch in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in belgischen Grenzregionen empfangen werden. RTL Luxemburg gibt weiter an, dass allein schon der Umstand immer knapper werdender UKW-Frequenzen dazu führt, dass man sich nach Alternativen umschaue. DAB Plus sei hier die erste Wahl.

Ein angenehmer Nebeneffekt dürfte auch sein, dass die RTL-Tochter BCE den (Test-)Multiplex bereitstellt. Wenn alles glatt läuft, könnte dann ab dem zweiten Quartal 2021 auch der offizielle Sendebetrieb aufgenommen werden.