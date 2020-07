So geht es mit DAB Plus weiter

Anzeige

Im Oktober sollen die ersten neuen nationalen Radioprogramme des zweiten Multiplex auf Sendung gehen. Zuvor soll ein Infotag über die Zukunft von DAB Plus stattfinden.

Im Vorfeld der IFA wollen ARD Hörfunk und Deutschlandradio am 3. September anlässlich eines bundesweiten Thementags über DAB Plus informieren. Laut Ankündigung des Digitalradio Büros Deutschland soll es um Fragen gehen wie: Warum klingt ein DAB Plus Radio im Auto besonders gut? Welche neuen digitalen Programme sind in den letzten Monaten auf Sendung gegangen?

Aus der aktuellen Media Analyse ma 2020 Audio II geht hervor, dass der digital-terrestrische Rundfunk als Radioverbreitungsweg den stärksten Zuwachs verzeichnet. 17,4 Prozent der ab 14-jährigen im Weitesten Hörerkreis sollen Radio über DAB Plus hören. Auch die diesjährige Funkanalyse Bayern soll diesen Zuwachs bei DAB Plus bestätigen. Laut dieser Analyse nutzen etwa 400.000 Personen mehr als im Vorjahr ein DAB Plus Radio zu Hause und/oder im Auto.

Laut Digitalradio Büro rechnen Marktbeobachter auch künftig mit einem weiteren Wachstum. Ab dem 21. Dezember müssen etwa Radios in Neuwagen grundsätzlich DAB Plus – Empfang ermöglichen. Auch stationäre Radiogeräte mit Display sind fortan verpflichtet, digital-terrestrisches Radio zu ermöglichen. Bis zum Ende des Jahres soll außerdem die Werbung für DAB Plus in Elektromärkten verstärkt werden.

Im Oktober soll nun das neue nationale Programmensemble (Zweiter Bundesmux) das bundesweite Hörangebot um bis zu 16 neue Programme bereichern. Hörer sollen dann zusammen mit den ersten Bundesmux-Programmen aus bis zu 29 nationalen Radiostationen wählen können. Wie Digitalradio Deutschland weiter ausführt, gibt es (regional unterschiedlich ausgestrahlt) inzwischen über 260 Programme öffentlich-rechtlicher und privater Anbieter. 65 davon gelangen exklusiv über DAB Plus und IP zu den Hörerinnen und Hörern.