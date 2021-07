UKW wird in Sachsen doch nicht 2025 abgeschaltet

Anzeige

Das Bundesland Sachsen wird den Radioempfang über UKW vorerst nun doch nicht abschalten. Für wie lang ist noch offen.

Eigentlich war dies für das Jahr 2025 geplant gewesen. Mit dem Aufschub, der auf Wunsch privater Radiosender geschehe, wolle man den Betreibern eine längere Übergangsphase auf das Format DAB Plus schaffen, sagte Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung.

Alle wollten weiterhin DAB Plus auf den Weg bringen. „Aber es ist kein ganz billiges Verfahren. Und die Verbreitung der Endgeräte ist auch noch so ausgeprägt in unserem Land, dass wir hier problemlos eine entsprechende Abschaltung durchführen können. Im Gegenteil: Das hätte – glaube ich – viele der Veranstalter in arge Bedrängnis gebracht, weil sie dann nicht mehr diese Reichweite erzielen.“

Ursprünglich war die UKW-Abschaltung in dem Freistaat bereits für Ende 2014 vorgesehen. Im November 2012 sah man jedoch von diesem ersten Plan für reinen Digitalradioempfang ab (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nun folgt der zweite Rückzug vom Rückzug innerhalb von nicht einmal neun Jahren.

Das sächsische Kabinett gab am Dienstag den Entwurf für eine Novellierung des Sächsischen Privatrundfunkgesetzes zur Anhörung frei. Diese sei ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Medienstandortes Sachsen, betonte Schenk laut Radio Leipzig.

Seit der letzten Anpassung des Gesetzes habe sich die Medienlandschaft einschneidend verändert.