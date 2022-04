Astra 19,2 Grad Ost: Neuer Sender auf ORS-Transponder

Anzeige

Auf dem ORS-Transponder via Astra 19,2 Grad Ost ist mit Wir24TV ein neuer Sender zu empfangen. Eine Besonderheit gibt es dabei jedoch zu beachten.

Wir24.TV ist uncodiert auf dem ORS-Transponder mit der Frequenz 12,692 GHz horizontal (SR 22000, FEC 5/6) gestartet. Die Besonderheit ist, das während der ORF-2-Regionalisierung der ORF die Kapazität selbst für seine Programmfenster benötigt. Wir24.TV ist somit beispielsweise in der Zeit von 19 bis 19.30 Uhr dort nicht zu sehen. Den Großteil des Tages aber kann man auf diese Weise aber schon decken. Der Ausstrahlung erfolgt in der Auflösung ist SD (720×576).

Der Sender Wir24.TV, mit Sitz in Bad Liebenstein, im Herzen von Thüringen, bietet nach eigenen Angaben ein Vollprogramm mit vielen Talks, Spielfilmen Koch- und Spielshows, Dokumentationen, Call-In Sendungen sowie Produktangeboten. Man möchte sich mit dem durchaus umfangreichen Portfolio zu einem Wohlfühlsender in Deutschland entwickeln. Viele Prominente Stars und Künstler aus Funk, Fernsehen und Sozial Media sollen den Sender dabei unterstützen. Bekannte Marken aus allen Segmenten kommen in den Sendungen vor und gewährleisten so gleichzeitig ein breites Produktsortimemt, dass über den angebundenen Onlineshop unters Volk gebracht werden soll.

Der Sender bietet außerdem auch eine – wenn auch zum jetzigen Zeitpunkt noch kleine – Mediathek an. Dort werden beispielsweise aktuell Serien wie der Cartoon „Papyrus“ oder die Abenteuerserie „Die Robinsons“. Eine weitere Empfangsmöglichkeit ist Waipu.tv.

